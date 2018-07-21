شؤون فلسطينية

الشعبية تُشيد بتواصل المسيرات في رام الله لرفع الإجراءات عن غزة

الشعبية تُشيد بتواصل المسيرات في رام الله لرفع الإجراءات عن غزة
رام الله - دنيا الوطن
أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بتواصل المسيرات في رام الله؛ لرفع الإجراءات عن غزة، وبالمشاركة الشبابية الواسعة فيها، لافتة إلى أن مشاركة جماهير شعبنا بمختلف تلاوينهم السياسية والمجتمعية في التظاهرة، التي دعا لها حراك (ارفعوا الإجراءات) والتي انطلقت مساء اليوم، السبت، من دوار المنارة برام الله، هي تعبير عن الإرادة الشعبية، والإجماع الوطني الرافض لاستمرار الإجراءات على غزة.

كما ثمنت الجبهة الجهد الإعلامي للمؤسسات الصحفية المستقلة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في الدعوة لهذه التظاهرات، وتغطيتها ونشرها وتعميمها.

واعتبرت الجبهة، أن المشاركين في هذه التظاهرة، وجهوا رسائل واضحة وقوية ومباشرة إلى المسؤولين عن استمرار الإجراءات، أن الوطن واحد لا يتجزأ، وأن غزة جزء عزيز من هذا الوطن، ولا يمكن على الإطلاق، استمرار سياسات التمييز بحقها واستمرار الإجراءات عليها، وأنه آن الأوان، أن يسمع هؤلاء المسؤولون نبض الشارع وصوت الجماهير الغاضبة على استمرار هذه السياسة المعيبة.   

وختمت الجبهة، بالتأكيد على أن الوحدة الوطنية، التي انعكست اليوم في تظاهرة رام الله، والتي هتفت لغزة ولمقاومتها الباسلة ووصفتها بأنها مفخرة، تستحق أن توضع تاج على الرؤوس، والتأكيد على استمرار الحراك، حتى إلغاء الإجراءات عن غزة هي أبلغ رد على محاولات القيادة المهيمنة على القرار الفلسطيني، تحييد دور الجماهير في الضفة، وإبعادهم عن دعم صمود غزة.

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الشعبية تُشيد بتواصل المسيرات في رام الله لرفع الإجراءات عن غزة

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