الجزائر تُندد بقانون "الدولة القومية" الإسرائيلي

نددت الجزائر، اليوم، السبت، بتصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون (الدولة القومية اليهودية)، معتبرة أنه "يطمس" حق الفلسطينيين في حقوقهم و"يقوض" الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.





وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: إن "إقبال الكنيست على هذه الخطوة الخطيرة، فضلاً عن كونه محاولة جديدة لطمس الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترجاع حقوقه المسلوبة، فإن من شأنه تعقيد الوضع الحالي وخلق تداعيات على المنطقة برمتها، وتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعادة بعث مسار السلام، بما يضمن حلاً شاملاً ودائماً وعادلاً للقضية الفلسطينية".





وجددت الجزائر "دعوة مجلس الأمن وكافة فعاليات المجتمع الدولي؛ للوقوف في مواجهة هذا القانون الجائر، الذي يضرب عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي وكافة اللوائح الأممية".





وأكدت "موقفها الثابث الداعم لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".





والخميس، أقر الكنيست الإسرائيلي القانون بتأييد 62 صوتاً في مقابل 55، وينص على أن اللغة العبرية، ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".





ويقدّر عدد فلسطينيي الداخل بمليون و400 ألف نسمة، يتحدرون من 160 ألف فلسطيني، ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948.





وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان إسرائيل، ويشتكون من التمييز، خصوصاً في مجالي الوظائف والإسكان.

رام الله - دنيا الوطن