عربي

شاهد: ليست الأولى.. ولادة طفل برأسين في إدلب السورية

شاهد: ليست الأولى.. ولادة طفل برأسين في إدلب السورية
رام الله - دنيا الوطن
في حالة طبية نادرة من نوعها، ولد طفل في جبل الزاوية بريف إدلب شمالي سوريا اليوم، السبت، برأسين، قبل أن يفارق الحياة بعد ولادته بساعات.

ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر طبية قولها: " إن الرضيع فارق الحياة بعد ساعات من ولادته، ويعتبر من الحالات النادرة" مرجعة السبب إلى تشوه جيني أثناء فترة الحمل.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يولد فيها طفل برأسين، فقد شهد مستشفى "كفر تخاريم" في ريف إدلب الغربي العام الماضي ولادة رضيع برأسين وجسم واحد، وقد فارق الحياة بعد أسابيع.

أخبار ذات صلة

الجيش السوري يسيطر على معظم مناطق محافظة القنيطرة

الجيش السوري يسيطر على معظم مناطق محافظة القنيطرة

البحرين تتهم قطر بإدارة &#34;حسابات وهمية&#34; للاساءة للعلاقات مع السعودية

البحرين تتهم قطر بإدارة "حسابات وهمية" للاساءة للعلاقات مع السعودية

مصر ترفع أسعار الغاز بمعدل تصل 75%

مصر ترفع أسعار الغاز بمعدل تصل 75%

غضب في البرلمان التونسي بسبب السفير السعودي

غضب في البرلمان التونسي بسبب السفير السعودي

شاهد: سيارة معلقة في الهواء بالأردن.. ما قصتها؟

شاهد: سيارة معلقة في الهواء بالأردن.. ما قصتها؟

الرئيس السيسي: أنقذت مصر من الإفلاس

الرئيس السيسي: أنقذت مصر من الإفلاس

سياسي عراقي: حكومة طوارئ الحل الأمثل لتهدئة الاحتجاجات في البلاد

سياسي عراقي: حكومة طوارئ الحل الأمثل لتهدئة الاحتجاجات في البلاد

صورة مؤثرة لأمير نجران السعودية أمام قبر أمه

صورة مؤثرة لأمير نجران السعودية أمام قبر أمه

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

الشعبية تُشيد بتواصل المسيرات في رام الله لرفع الإجراءات عن غزة

الشعبية تُشيد بتواصل المسيرات في رام الله لرفع الإجراءات عن غزة

الجزائر تُندد بقانون &#34;الدولة القومية&#34; الإسرائيلي

الجزائر تُندد بقانون "الدولة القومية" الإسرائيلي

الاحتلال يُصادق على بناء 20 وحدة استيطانية جنوب شرق بيت لحم

الاحتلال يُصادق على بناء 20 وحدة استيطانية جنوب شرق بيت لحم

إصابة 3 مواطنين أحدهم بحالة حرجة بحادث سير جنوب نابلس

إصابة 3 مواطنين أحدهم بحالة حرجة بحادث سير جنوب نابلس

ضبط ألعاب نارية ممنوعة من التداول في طوباس

ضبط ألعاب نارية ممنوعة من التداول في طوباس

دعوات للنفير العام في الأقصى غداً للتصدي لأكبر اقتحام للمستوطنين

دعوات للنفير العام في الأقصى غداً للتصدي لأكبر اقتحام للمستوطنين

سفن كسر الحصار تنطلق غداً من جزيرة صقلية إلى قطاع غزة المحاصر

سفن كسر الحصار تنطلق غداً من جزيرة صقلية إلى قطاع غزة المحاصر

فتح تدعو لشد الرحال والرباط بالمسجد الأقصى

فتح تدعو لشد الرحال والرباط بالمسجد الأقصى

منوعات

&#34;شبشب&#34; مايا دياب يُفجر أزمة انتقادات على &#34;انستجرام&#34;

"شبشب" مايا دياب يُفجر أزمة انتقادات على "انستجرام"

سماح أنور تُقلد الرئيس المعزول مرسي على الهواء

سماح أنور تُقلد الرئيس المعزول مرسي على الهواء

تعرف على الأبطال الحقيقيين لـ&#34;مدرسة المشاغبين&#34; و&#34;ريا وسكينة&#34; و&#34;المتزوجون&#34;

تعرف على الأبطال الحقيقيين لـ"مدرسة المشاغبين" و"ريا وسكينة" و"المتزوجون"

موديل من صربيا تثير صدمة بسبب صورتها مع والدها الميت

موديل من صربيا تثير صدمة بسبب صورتها مع والدها الميت

صور صادمة تكشف شعر النجمات المتقصف

صور صادمة تكشف شعر النجمات المتقصف

فيديو: الفنانة السعودية وعد تروج للمشروبات الروحية

فيديو: الفنانة السعودية وعد تروج للمشروبات الروحية

أول تغريده لشيري عادل بعد زواجها من معز مسعود غير متوقعة

أول تغريده لشيري عادل بعد زواجها من معز مسعود غير متوقعة

هل تخشى مي عز الدين عدم الانجاب؟

هل تخشى مي عز الدين عدم الانجاب؟

عشر حقائق مثيرة لا تعرفها عن الملكة إليزابيث

عشر حقائق مثيرة لا تعرفها عن الملكة إليزابيث

تارا عماد: لم أخطب.. وهذا سرّ ارتباطي بمحمد إمام

تارا عماد: لم أخطب.. وهذا سرّ ارتباطي بمحمد إمام

عربي

الجيش السوري يسيطر على معظم مناطق محافظة القنيطرة

الجيش السوري يسيطر على معظم مناطق محافظة القنيطرة

البحرين تتهم قطر بإدارة &#34;حسابات وهمية&#34; للاساءة للعلاقات مع السعودية

البحرين تتهم قطر بإدارة "حسابات وهمية" للاساءة للعلاقات مع السعودية

مصر ترفع أسعار الغاز بمعدل تصل 75%

مصر ترفع أسعار الغاز بمعدل تصل 75%

الرئيس السيسي: أنقذت مصر من الإفلاس

الرئيس السيسي: أنقذت مصر من الإفلاس