شاهد: ليست الأولى.. ولادة طفل برأسين في إدلب السورية

رام الله - دنيا الوطنفي حالة طبية نادرة من نوعها، ولد طفل في جبل الزاوية بريف إدلب شمالي سوريا اليوم، السبت، برأسين، قبل أن يفارق الحياة بعد ولادته بساعات.ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر طبية قولها: " إن الرضيع فارق الحياة بعد ساعات من ولادته، ويعتبر من الحالات النادرة" مرجعة السبب إلى تشوه جيني أثناء فترة الحمل.وهذه ليست المرة الأولى، التي يولد فيها طفل برأسين، فقد شهد مستشفى "كفر تخاريم" في ريف إدلب الغربي العام الماضي ولادة رضيع برأسين وجسم واحد، وقد فارق الحياة بعد أسابيع.