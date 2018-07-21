إصابة 3 مواطنين أحدهم بحالة حرجة بحادث سير جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة مواطنين، بحادث سير وقع ببن مركبة شحن، ومركبة خصوصي، وصفت إصابة أحدهم بالحرجة، على شارع نابلس- رام الله بأقرب من قرية الساوية.
وفي تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، ذكرت فيه، أن طاقم مركز بورين، حرر المصابين، ومن ثم سلمهم لطاقم الهلال الأحمر.
أصيب ثلاثة مواطنين، بحادث سير وقع ببن مركبة شحن، ومركبة خصوصي، وصفت إصابة أحدهم بالحرجة، على شارع نابلس- رام الله بأقرب من قرية الساوية.
وفي تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، ذكرت فيه، أن طاقم مركز بورين، حرر المصابين، ومن ثم سلمهم لطاقم الهلال الأحمر.
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