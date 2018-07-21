إصابة 3 مواطنين أحدهم بحالة حرجة بحادث سير جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة مواطنين، بحادث سير وقع ببن مركبة شحن، ومركبة خصوصي، وصفت إصابة أحدهم بالحرجة، على شارع نابلس- رام الله بأقرب من قرية الساوية.وفي تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، ذكرت فيه، أن طاقم مركز بورين، حرر المصابين، ومن ثم سلمهم لطاقم الهلال الأحمر.