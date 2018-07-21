دولي

صحيفة تحذر: لا تتركوا ترامب منفردا مع "الدب الروسي" في قاعة مفاوضات

صحيفة تحذر: لا تتركوا ترامب منفردا مع "الدب الروسي" في قاعة مفاوضات
رام الله - دنيا الوطن
علقت صحيفة (اندبندنت) البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت، على القمة الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين الماضي في هلسنكي، والدعوة التي وجهها ترامب إلى بوتين لزيارة واشنطن.

واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن ترامب "ربما ينظر إلى نفسه على نحو عبثي باعتباره (العبقري الرزين) لكن النسخة الأصلية من هذه الصورة هي التي واجهته في صورة بوتين".

وأضافت الصحيفة أن بوتين "الذكي، المتحفظ، وعديم الانفعال أثبت القدرة على التلاعب بترامب على نحو مزعج".

وحذرت الصحيفة قائلة:" في الواقع فإن من غير المأمون ترك ترامب بمفرده مع هذا الدب الروسي في قاعة مفاوضات، بغض النظر عن وجود المترجمين".

ورأت الصحيفة أن لقاء آخر على هذا النحو سيلحق شرا مجددا بترامب وبالمصالح القومية الحيوية لأميركا، ولن يصبح بمقدور أحد أن يوقف ذلك الشر أو جعله يتراجع.

وكان ترامب قد واجه انتقادات بسبب تصريحاته التي أدلى بها بعد أن التقى مع بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، والتي اعتبرت بمثابة تقويض للنتائج التي توصلت إليها وكالات الاستخبارات الأميركية التي خلصت إلى أن روسيا استخدمت تقنيات مختلفة، بما في ذلك اختراق أنظمة الكمبيوتر، في التدخل في الانتخابات.

وتعرض ترامب لانتقادات شديدة، بما في ذلك من مشرعين في حزبه الجمهوري، لفشله في معارضة إنكار بوتين للتدخل في الانتخابات، كما تعرض لانتقادات لقوله إن اللوم يقع على "كلا الدولتين" في ضعف العلاقات بين واشنطن وموسكو.

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