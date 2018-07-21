ضبط ألعاب نارية ممنوعة من التداول في طوباس

تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والشرطة، من ضبط ألعاب نارية ومفرقعات ممنوعة من التداول، مساء اليوم السبت، في محافظة طوباس.





وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، أنه ومن خلال معلومة استخبارية مفادها وجود ألعاب نارية داخل أحد المنازل في محافظة طوباس، وأحد محال الاتصالات بالمدينة، وبعد الحصول إذن من النيابة العامة، تم التوجه إلى المكانين المحددين، وبالمتابعة والتفتيش، تم ضبط كمية من الألعاب النارية والمفرقعات الممنوعة من التداول، وهي 36 مكعب ألعاب نارية و160 قطعة مفرقعات.





وأضاف البيان: أنه تم التحفظ على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.





كما وتهيب الضابطة الجمركية بالمواطنين بعدم التعامل مع مثل هذه الألعاب الخطرة على حياتهم، والتبليغ عنها من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132.

رام الله - دنيا الوطن