غوتيريش يُعرب عن "قلقه العميق" حيال تصاعد العنف في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم،السبت، عن "قلقه العميق" حيال تصاعد العنف في قطاع غزة.وقال غوتيريش، حسب بيان صادر في نيويورك: "إنه من الضروري بشكل حتمي، أن تنسحب كل الأطراف من حافة صراع مدمر"، مطالباً كل الأطراف المعنية، بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد مخرج من هذا "الموقف الخطير".وأضاف غوتيريش: "أن كل تصعيد جديد يهدد حياة فلسطينيين وإسرائيليين، كما أنه يعمق من الكارثة الإنسانية في غزة".وكان جيش الاحتلال، قصف مساء أمس، نحو 60 هدفاً في قطاع غزة، كما قُتل جندي إسرائيلي على حدود قطاع غزة، وكانت حركة حماس، أعلنت في أعقاب ذلك، وقفاً لإطلاق النار.