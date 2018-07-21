شؤون فلسطينية

قيادي حمساوي: الأيام المقبلة ستشهد الحكم على مصير التهدئة

قيادي حمساوي: الأيام المقبلة ستشهد الحكم على مصير التهدئة
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس)، فوزي برهوم، إن موافقة الفصائل الفلسطينية على التهدئة، جاء بعد عملية قنص جندي إسرائيلي، إذ رأت المقاومة الفلسطينية، أن تُثبّت أولاً معادلة الرد على الاحتلال الإسرائيلي، ثم احترمت كل الجهود، التي بُذلت من أجل إبرام حالة من التهدئة، والعودة إلى التهدئة السابقة.

وأضاف برهوم في تصريحات صحفية متلفزة، أن الأيام المقبلة سوف تشهد الحكم على مصير تلك التهدئة بمدى سلوك الاحتلال الإسرائيلي، واحترامه هذه الجهود ووقف التصعيد والاستهداف للقطاع.

من جانب آخر، أكد المحلل السياسي الفلسطيني، حسن لافي، أنه من الممكن أن يحدث شيء يخل في هذا الميزان الحساس للتهدئة، وقد تصل الأمور إلى عملية واسعة، مشددا على أن كلا الطرفين حتى الآن غير معني بالذهاب إلى مواجهة مفتوحة في القطاع، سواء المقاومة أو الاحتلال.

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