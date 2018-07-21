شؤون فلسطينية

فتح تدعو لشد الرحال والرباط بالمسجد الأقصى

فتح تدعو لشد الرحال والرباط بالمسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة (فتح) كوادرها وأبناءها والشعب الفلسطيني عامة؛ لشد الرحال للمسجد الأقصى وباحاته، وللرباط فيه خاصة يوم غد الأحد؛ لصد مخطط الاقتحام اليهودي، وإقامة صلواتهم التلمودية في مسجدنا، وقبلتنا الأولى.

وأكد المتحدث الرسمي لحركة فتح أسامة القواسمي، أن الدفاع عن المسجد الأقصى والرباط فيه، أسمى وأعلى درجات النضال  والجهاد، وأن ذلك واجب وطني وديني على حد سواء، وأن القدس بكل ما فيها فلسطينية عربية، وستبقى ترفض التهويد والتزوير من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا القواسمي كافة الفلسطينيين، الذين يستطيعون الوصول للقدس وللمسجد الأقصى، أن يتوجهوا فوراً لتلك الأماكن، وإحباط تلك المحاولة العنصرية، التي تنتهك أحد أقدس المساجد والأماكن للمسلمين.

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