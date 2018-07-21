خامنئي يهدد: سنغلق مضيق هرمز اذا لم يسمح لنا بتصدير نفطنا

لوّح المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بإغلاق مضيق هرمز أمام الدول المصدرة للنفط في حال عدم السماح لإيران بتصدير نفطها، وذلك في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، اليوم السبت.





وقال خامنئي: "إذا حُظر على إيران تصدير نفطها لن تقوم أي دولة أخرى بتصدير النفط"، في إشارة لإغلاق مضيق هرمز في الخليج العربي أمام حركة تجارة النفط.





ليس هذا التهديد الإيراني الأول بإغلاق المضيق، فقد كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال مطلع يوليو/تموز الجاري، ردا على تصريحات لمسؤول في الإدارة الأمريكية طالب فيها بوقف استيراد النفط من طهران بشكل تام، إن محاولة أمريكا وقف استيراد النفط من إيران "أمر جنوني"، وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية "لم تفكر بعواقبه".





أعقبت تصريحات روحاني، تصريحات لقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي قال إنه سيقبل يد الرئيس الإيراني إذا قام بتعطيل حركة تصدير النفط في المنطقة، مشيرا إلى أن تهديدات روحاني تعد "مصدر فخر" بالنسبة له.





ورغم أن تهديد خامنئي يزيد من إمكانية إغلاق المضيق أمام حركة النفط، إلا أن الجيش الأمريكي علق على هذه القضية مطلع يوليو/تموز الجاري وأشار إلى أنه سيعمل على التأكد من عدم إغلاق المضيق أمام حركة التجارة العالمية.

رام الله - دنيا الوطن