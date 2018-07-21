شؤون فلسطينية

محلل سياسي: حماس وإسرائيل لن يذهبا إلى عملية عسكرية واسعة

محلل سياسي: حماس وإسرائيل لن يذهبا إلى عملية عسكرية واسعة
كتائب القسام
رام الله - دنيا الوطن
قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، مصطفى إبراهيم: إن التدخل السريع من مصر ومن المبعوث الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، كان وراء إبرام تهدئة بين الفصائل الفلسطينية وبين الاحتلال، متابعاً أن من بين العوامل التي أدت لإبرام التهدئة اكتفاء المقاومة الفلسطينية بما قامت به من قنص جندي إسرائيلي، كذلك اكتفت تل أبيب أيضا بالردود التي استشهد على إثرها ثلاثة فلسطينيين وقصف عدة مواقع في قطاع غزة.

وأضاف إبراهيم خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، أن خرق الاحتلال للتهدئة صباح اليوم يدلل على هشاشة الوضع الحالي، معتبرا أن الطرفين ليسا مستعدان للانجرار خلف عملية واسعة لعدة عوامل، أولاً أن حركة "حماس" ليست معنية بأن تخوض حرباً ليست بقدرة المواطنين أن يحتملوها، كذلك إسرائيل لديها عدد من الشروط وهو وقف البالونات الحارقة، معربا عن اعتقاده أن هناك توصل لاتفاق بوقف هذه البالونات التي يهدد الاحتلال أنه سيقوم بعملية واسعة ورد فعل قاسي ضد المقاومة للرد عليها.

وأوضح إبراهيم أن إسرائيل تحاول منح الفلسطينيين بعض التسهيلات، في محاولة للتهرب من مسئولياتها والقاء المشكلة في حضن المجتمع الدولي والعرب، ورأى أن الاحتلال لهذا السبب يدعم كل المبادرات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية أو بعض الأطراف من أجل تسهيلات، مشددا على أن إسرائيل توافق على التسهيلات وليس على الحلول الجذرية، إذ أنها تدرك أن معضلة غزة كبيرة وأن الحصار الذي فرضته تتحمل هي مسئوليته، إلا أنها تحاول تبرئة نفسها، ورأى أن الأوضاع المتفجرة في القطاع هي جراء الحصار المفروض عليه ، وأن مسيرات العودة وغيرها كلها رداً على الحصار الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

غوتيريش يُعرب عن &#34;قلقه العميق&#34; حيال تصاعد العنف في قطاع غزة

غوتيريش يُعرب عن "قلقه العميق" حيال تصاعد العنف في قطاع غزة

برهوم: مصير التهدئة محكوم بسلوك الاحتلال واحترامه للجهود المبذولة

برهوم: مصير التهدئة محكوم بسلوك الاحتلال واحترامه للجهود المبذولة

دعوات للنفير العام في الأقصى غداً للتصدي لأكبر اقتحام للمستوطنين

دعوات للنفير العام في الأقصى غداً للتصدي لأكبر اقتحام للمستوطنين

سفن كسر الحصار تنطلق غداً من جزيرة صقلية إلى قطاع غزة المحاصر

سفن كسر الحصار تنطلق غداً من جزيرة صقلية إلى قطاع غزة المحاصر

فتح تدعو لشد الرحال والرباط بالمسجد الأقصى

فتح تدعو لشد الرحال والرباط بالمسجد الأقصى

البرلمانات العربية تُطالب بإطار دولي جديد لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط

البرلمانات العربية تُطالب بإطار دولي جديد لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط

الخضري: على المجتمع الدولي التدخل لاعادة فتح معبر كرم أبو سالم

الخضري: على المجتمع الدولي التدخل لاعادة فتح معبر كرم أبو سالم

صور: سفن كسر الحصار تنطلق اليوم من جزيرة صقلية إلى غزة

صور: سفن كسر الحصار تنطلق اليوم من جزيرة صقلية إلى غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

برهوم: مصير التهدئة محكوم بسلوك الاحتلال واحترامه للجهود المبذولة

برهوم: مصير التهدئة محكوم بسلوك الاحتلال واحترامه للجهود المبذولة

دعوات للنفير العام في الأقصى غداً للتصدي لأكبر اقتحام للمستوطنين

دعوات للنفير العام في الأقصى غداً للتصدي لأكبر اقتحام للمستوطنين

سفن كسر الحصار تنطلق غداً من جزيرة صقلية إلى قطاع غزة المحاصر

سفن كسر الحصار تنطلق غداً من جزيرة صقلية إلى قطاع غزة المحاصر

فتح تدعو لشد الرحال والرباط بالمسجد الأقصى

فتح تدعو لشد الرحال والرباط بالمسجد الأقصى

البرلمانات العربية تُطالب بإطار دولي جديد لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط

البرلمانات العربية تُطالب بإطار دولي جديد لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط

محلل سياسي: حماس وإسرائيل لن يذهبا إلى عملية عسكرية واسعة

محلل سياسي: حماس وإسرائيل لن يذهبا إلى عملية عسكرية واسعة

الخضري: على المجتمع الدولي التدخل لاعادة فتح معبر كرم أبو سالم

الخضري: على المجتمع الدولي التدخل لاعادة فتح معبر كرم أبو سالم

صور: سفن كسر الحصار تنطلق اليوم من جزيرة صقلية إلى غزة

صور: سفن كسر الحصار تنطلق اليوم من جزيرة صقلية إلى غزة

منوعات

&#34;شبشب&#34; مايا دياب يُفجر أزمة انتقادات على &#34;انستجرام&#34;

"شبشب" مايا دياب يُفجر أزمة انتقادات على "انستجرام"

سماح أنور تُقلد الرئيس المعزول مرسي على الهواء

سماح أنور تُقلد الرئيس المعزول مرسي على الهواء

تعرف على الأبطال الحقيقيين لـ&#34;مدرسة المشاغبين&#34; و&#34;ريا وسكينة&#34; و&#34;المتزوجون&#34;

تعرف على الأبطال الحقيقيين لـ"مدرسة المشاغبين" و"ريا وسكينة" و"المتزوجون"

موديل من صربيا تثير صدمة بسبب صورتها مع والدها الميت

موديل من صربيا تثير صدمة بسبب صورتها مع والدها الميت

صور صادمة تكشف شعر النجمات المتقصف

صور صادمة تكشف شعر النجمات المتقصف

فيديو: الفنانة السعودية وعد تروج للمشروبات الروحية

فيديو: الفنانة السعودية وعد تروج للمشروبات الروحية

أول تغريده لشيري عادل بعد زواجها من معز مسعود غير متوقعة

أول تغريده لشيري عادل بعد زواجها من معز مسعود غير متوقعة

هل تخشى مي عز الدين عدم الانجاب؟

هل تخشى مي عز الدين عدم الانجاب؟

عشر حقائق مثيرة لا تعرفها عن الملكة إليزابيث

عشر حقائق مثيرة لا تعرفها عن الملكة إليزابيث

تارا عماد: لم أخطب.. وهذا سرّ ارتباطي بمحمد إمام

تارا عماد: لم أخطب.. وهذا سرّ ارتباطي بمحمد إمام

عربي

مصر ترفع أسعار الغاز بمعدل تصل 75%

مصر ترفع أسعار الغاز بمعدل تصل 75%

الرئيس السيسي: أنقذت مصر من الإفلاس

الرئيس السيسي: أنقذت مصر من الإفلاس

سياسي عراقي: حكومة طوارئ الحل الأمثل لتهدئة الاحتجاجات في البلاد

سياسي عراقي: حكومة طوارئ الحل الأمثل لتهدئة الاحتجاجات في البلاد

صورة مؤثرة لأمير نجران السعودية أمام قبر أمه

صورة مؤثرة لأمير نجران السعودية أمام قبر أمه