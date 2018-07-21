شؤون فلسطينية

صور: سفن كسر الحصار تنطلق اليوم من جزيرة صقلية إلى غزة

صور: سفن كسر الحصار تنطلق اليوم من جزيرة صقلية إلى غزة
رام الله - دنيا الوطن
تستعد سفن كسر الحصار للانطلاق اليوم السبت، من موانئ جزيرة صقلية تجاه قطاع غزة في محاولة هي الأحدث لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، وذلك بعد إنهاء كافة المستلزمات والإجراءات الفنية بما فيها تدقيق سلطات الموانئ وشرطة الحدود الايطالية.

وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن القوارب الصغيرة بحجمها الكبيرة برسالتها وأهدافها تحمل على متنها حوالي 45 ناشطاً دولياً من حوالي 15 دولة، كما تحمل معها كمية رمزية من الأدوية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف ألام الجرحى والمرضى الفلسطينيين وخاصة جرحى مسيرة العودة الكبرى المحرومون من الخروج للمعالجة في الخارج بسبب الحصار الظالم المفروض على القطاع.

وأكد بيراوي الجهورية التامة للنشطاء والشخصيات العامة والذين ينتظرون لحظة الصفر في أي ساعة من مساء اليوم.




وأوضح بيراوي أن من بين المشاركين على متن سفينة "العودة" نائب عربي وحيد هو النائب الأردني يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين النيابية الذي أكد أن مشاركته هي أقل الواجب تجاه الأهل الصامدين على ارض الوطن في وجه حصار واحتلال بربري.

وقال: "إنه برغم التجارب السابقة التي قامت بها دولة الاحتلال بالاعتداء على السفن والقرصنة في المياه الدولية إلا انه يأمل بأن تتمكن السفن هذه المرة من الوصول إلى شواطئ غزة".

وأشار بيراوي إلى أن أهداف الحملة السياسية والإعلامية والتوعوية قد تحقق بدرجة كبيرة عبر الفعاليات التضامنية والتغطيات الإعلامية لتحرك السفن خلال رحلتها التي امتدت على مدار 70 يومًا توقفت فيها في حوالي 20 ميناء أوروبي.

أخبار ذات صلة

غوتيريش يُعرب عن &#34;قلقه العميق&#34; حيال تصاعد العنف في قطاع غزة

غوتيريش يُعرب عن "قلقه العميق" حيال تصاعد العنف في قطاع غزة

برهوم: مصير التهدئة محكوم بسلوك الاحتلال واحترامه للجهود المبذولة

برهوم: مصير التهدئة محكوم بسلوك الاحتلال واحترامه للجهود المبذولة

دعوات للنفير العام في الأقصى غداً للتصدي لأكبر اقتحام للمستوطنين

دعوات للنفير العام في الأقصى غداً للتصدي لأكبر اقتحام للمستوطنين

سفن كسر الحصار تنطلق غداً من جزيرة صقلية إلى قطاع غزة المحاصر

سفن كسر الحصار تنطلق غداً من جزيرة صقلية إلى قطاع غزة المحاصر

فتح تدعو لشد الرحال والرباط بالمسجد الأقصى

فتح تدعو لشد الرحال والرباط بالمسجد الأقصى

البرلمانات العربية تُطالب بإطار دولي جديد لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط

البرلمانات العربية تُطالب بإطار دولي جديد لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط

محلل سياسي: حماس وإسرائيل لن يذهبا إلى عملية عسكرية واسعة

محلل سياسي: حماس وإسرائيل لن يذهبا إلى عملية عسكرية واسعة

الخضري: على المجتمع الدولي التدخل لاعادة فتح معبر كرم أبو سالم

الخضري: على المجتمع الدولي التدخل لاعادة فتح معبر كرم أبو سالم

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

برهوم: مصير التهدئة محكوم بسلوك الاحتلال واحترامه للجهود المبذولة

برهوم: مصير التهدئة محكوم بسلوك الاحتلال واحترامه للجهود المبذولة

دعوات للنفير العام في الأقصى غداً للتصدي لأكبر اقتحام للمستوطنين

دعوات للنفير العام في الأقصى غداً للتصدي لأكبر اقتحام للمستوطنين

سفن كسر الحصار تنطلق غداً من جزيرة صقلية إلى قطاع غزة المحاصر

سفن كسر الحصار تنطلق غداً من جزيرة صقلية إلى قطاع غزة المحاصر

فتح تدعو لشد الرحال والرباط بالمسجد الأقصى

فتح تدعو لشد الرحال والرباط بالمسجد الأقصى

البرلمانات العربية تُطالب بإطار دولي جديد لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط

البرلمانات العربية تُطالب بإطار دولي جديد لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط

محلل سياسي: حماس وإسرائيل لن يذهبا إلى عملية عسكرية واسعة

محلل سياسي: حماس وإسرائيل لن يذهبا إلى عملية عسكرية واسعة

الخضري: على المجتمع الدولي التدخل لاعادة فتح معبر كرم أبو سالم

الخضري: على المجتمع الدولي التدخل لاعادة فتح معبر كرم أبو سالم

صور: سفن كسر الحصار تنطلق اليوم من جزيرة صقلية إلى غزة

صور: سفن كسر الحصار تنطلق اليوم من جزيرة صقلية إلى غزة

منوعات

&#34;شبشب&#34; مايا دياب يُفجر أزمة انتقادات على &#34;انستجرام&#34;

"شبشب" مايا دياب يُفجر أزمة انتقادات على "انستجرام"

سماح أنور تُقلد الرئيس المعزول مرسي على الهواء

سماح أنور تُقلد الرئيس المعزول مرسي على الهواء

تعرف على الأبطال الحقيقيين لـ&#34;مدرسة المشاغبين&#34; و&#34;ريا وسكينة&#34; و&#34;المتزوجون&#34;

تعرف على الأبطال الحقيقيين لـ"مدرسة المشاغبين" و"ريا وسكينة" و"المتزوجون"

موديل من صربيا تثير صدمة بسبب صورتها مع والدها الميت

موديل من صربيا تثير صدمة بسبب صورتها مع والدها الميت

صور صادمة تكشف شعر النجمات المتقصف

صور صادمة تكشف شعر النجمات المتقصف

فيديو: الفنانة السعودية وعد تروج للمشروبات الروحية

فيديو: الفنانة السعودية وعد تروج للمشروبات الروحية

أول تغريده لشيري عادل بعد زواجها من معز مسعود غير متوقعة

أول تغريده لشيري عادل بعد زواجها من معز مسعود غير متوقعة

هل تخشى مي عز الدين عدم الانجاب؟

هل تخشى مي عز الدين عدم الانجاب؟

عشر حقائق مثيرة لا تعرفها عن الملكة إليزابيث

عشر حقائق مثيرة لا تعرفها عن الملكة إليزابيث

تارا عماد: لم أخطب.. وهذا سرّ ارتباطي بمحمد إمام

تارا عماد: لم أخطب.. وهذا سرّ ارتباطي بمحمد إمام

عربي

مصر ترفع أسعار الغاز بمعدل تصل 75%

مصر ترفع أسعار الغاز بمعدل تصل 75%

الرئيس السيسي: أنقذت مصر من الإفلاس

الرئيس السيسي: أنقذت مصر من الإفلاس

سياسي عراقي: حكومة طوارئ الحل الأمثل لتهدئة الاحتجاجات في البلاد

سياسي عراقي: حكومة طوارئ الحل الأمثل لتهدئة الاحتجاجات في البلاد

صورة مؤثرة لأمير نجران السعودية أمام قبر أمه

صورة مؤثرة لأمير نجران السعودية أمام قبر أمه