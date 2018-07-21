طالع: الأسماء وآلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأحد

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، غداً الأحد 22 تموز/ يوليو 2018، سيكون للحافلات (الرابعة والخامسة) من كشف 12/7.ودعت الداخلية المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد غداً الساعة 7:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.