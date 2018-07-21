طالع: الأسماء وآلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، غداً الأحد 22 تموز/ يوليو 2018، سيكون للحافلات (الرابعة والخامسة) من كشف 12/7.
ودعت الداخلية المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد غداً الساعة 7:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
للتحميل اضغط هنا
أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، غداً الأحد 22 تموز/ يوليو 2018، سيكون للحافلات (الرابعة والخامسة) من كشف 12/7.
ودعت الداخلية المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد غداً الساعة 7:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
للتحميل اضغط هنا
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