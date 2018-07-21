موغيريني تلتقي نواب الكنيست العرب قريبًا

رام الله - دنيا الوطنوافقت الخارجية الاوروبية على طلب رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة لتنظيم جلسة عمل للقائمة المشتركة ومؤسسات أهلية مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، خلال الاسابيع القريبة.وكان عودة قد طلب اللقاء في أعقاب رسائل موغوريني الى اعضاء البرلمان الاوروبي تحفظت فيها من قانون القومية.كما اصدرت الخارجية الاوروبية بيان حول الاعتداء على مظاهرة حيفا وملاحقة مدير مركز مساواة جعفر فرح ومدير مؤسسة هيومان رايتس ووتش عمر شاكر.وقال عودة: "نشهد في الفترة الاخيرة تحرك دولي مهم تجاه ما يحدث مع المجتمع الفلسطيني واعتقدنا انها فرصة لطلب لقاءات على اعلى المستويات مع المجتمع الدولي، للجلسة اهمية في تجنيد متخذي القرار السياسي الدولي ضد قانون القومية العنصري، نحن سنتحرك دوليا ومحليا لمواجهة سياسة تعميق العنصرية والاحتلال والفصل العنصري".وأضاف عودة: نتوقع من المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته تجاه حقوق الانسان في اسرائيل والمنطقة، فالحكومة الاسرائيلية تتدخل في شؤون اوروبا والولايات المتحدة وافريقيا وعلى هذه الدول ان تتحمل مسؤولياتها تجاه الاقليات الاصلية".وكان السفير الاوروبي قد اجتمع مؤخرا مع اعضاء القائمة المشتركة واعضاء كنيست من الائتلاف الحكومية عبر خلالها عن معارضة المفوضية الاوروبية لقانون القومية.وقد تعرض لانتقادات لاذعة من رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب جلسات عقدها مع اعضاء كنيست أثار فيها موضوع قانون القومية.ويعمل عودة بالتعاون مع مركبات القائمة المشتركة على تحضير ورقة عمل يستعرض فيها وضع الجماهير العربية امام وزيرة الخارجية الاوروبية، وسائر الهيئات الأوروبية.