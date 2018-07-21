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غضب في البرلمان التونسي بسبب السفير السعودي

غضب في البرلمان التونسي بسبب السفير السعودي
السفير السعودي بتونس محمد بن محمود العلي
رام الله - دنيا الوطن
أثار موقف سفير المملكة العربية السعودية في تونس، محمد بن محمود العلي، الرافض لعضوية نائبة تونسية في لجنة برلمانية؛ "لجنة الصداقة البرلمانية التونسية- الخليجية"، جدلاً واسعاً في البرلمان التونسي.

وأغضبت خطوة السفير السعودي، بعض النواب التوانسة، معتبرين إياها تدخلًا في الشأن المحلي للبلد، حيث دانت الجبهة الشعبية، ما قام به السفير السعودي، ووصفته بـ"التدخل السافر في السيادة الوطنية".

وعبرت الجبهة في بيان لها، عن استنكارها لرفض السفير السعودي عضوية النائبة عن الجبهة الشعبية مباركة براهمي في لجنة الصداقة البرلمانية التونسية- الخليجية، معتبرة ذلك خرقاً لكل الأعراف الدبلوماسية.

وطالبت الجبهة رئيس مجلس النواب التونسي، محمد الناصر، "باتخاذ موقف حازم إزاء ما حصل.

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