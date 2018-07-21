شاهد: سيارة معلقة في الهواء بالأردن.. ما قصتها؟

رام الله - دنيا الوطننشر ناشطون أردنيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صوراً لحادث سير مروع وقع في أحد أحياء العاصمة الأردنية عمان.وظهرت في الصور، وجود سيارة مدنية عالقة بين بنايات سكنية، في مشهد مُخيف، وغريب، لم يحدث من قبل.وأفادت مصادر إعلامية أردنية، وفق ما نقلت عنها صحيفة (الخليج أونلاين)، بأن الحادث نتج عنه أضرار مادية في الممتلكات، فيما لم يصاب أي من المتواجدين داخل السيارة بأي أذى.وأرجعت الجهات الأمنية في عمان سبب الحادث إلى عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة من قبل السائق.شاهد الصور..