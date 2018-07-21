أولمرت: تنفيذ عملية عسكرية بغزة خطأ كبير لا يغتفر

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود أولمرت، أن التعويل على عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، لن يأتي بأي شي إيجابي، بل سيكون الأمر سلبيًا.وقال أولمرت، وفق ما نقلت عنه القناة (14) في إسرائيل: إذا شرعنا بتنفيذ عملية في غزة، فسنعود لنفس النقطة، بكل يقين ومسؤولية يمكننا القول إن نتيجة شن عملية عسكرية في غزة ستؤدي إلى عدد كبير من القتلى الإسرائيليين والفلسطينيين، سواءً أكانوا جنوداً أم مدنيين.وأضاف: أنا أنصح الجميع بعدم التفكير في خطة، لا تخدم الطرفين بأي شكل من الأشكال.