تظاهرة أمام مقر منظمة التحرير برام الله للمطالبة برفع الإجراءات عن غزة

رام الله - دنيا الوطننظم عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، وقفة بالقرب من مقر منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل مطالبة السلطة الفلسطينية برفع الإجراءات عن قطاع غزة.وانطلقت المسيرة من دوار المنارة بمدينة رام الله، وجابت الشوارع المحيطة بدوار المنارة، وصولًا إلى مقر منظمة التحرير وشارك فيها عشرات النشطاء والصحفيين والشخصيات الوطنية والاعتبارية.وطالب المشاركون في المسيرة السلطة الفلسطينية برفع الاجراءات عن غزة فوراً دون شروط، ودعم مسيرات العودة، ورفع الحصار عن قطاع غزة.ورفع المشاركون في المسيرة، شعارات، كتبوا عليها "لا للعقوبات على غزة، غزة توحدنا ، من الخان الاحمر لغزة غزة وصمود وكرامة، نرفض استمرار العقوبات، لاحصار ولا تجويع دم الشهدا ما بضيع".