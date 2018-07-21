دراسة: سلاح الدمار الشامل الروسي أقوى بكثير من السلاح الأمريكي

رام الله - دنيا الوطنأفادت دراسة، أجراها مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية وقوات العمليات الخاصة الأمريكية، بأن ما أبدعته روسيا من أسلحة "دمار شامل" في الفترة الأخيرة أقوى كثيرا من الأسلحة الموجودة في حوزة الدول الأخرى بما فيهم الولايات المتحدة.ووفق ما نقلت وكالة (خبرني) الأردنية، عن الخبراء الأمريكان فإن الإبداعات الروسية الحديثة تتقدم على أسلحة الدول الأخرى في القوة إلى حد كبير، حيث تبلغ قوة صاروخ (سارمت)، مثلاً 50 ألف كيلوطن، فيما تُقدر قوة الصاروخ البحري (الطوربيد) الذي تحمله غواصة (ستاتوس 6) الروبوتية بـ100000 كيلوطن، أي أنهما أقوى من قنبلة (بي-53) الأمريكية بـ5.5 و11.1 مرة.وبلغت قوة القنبلتين الذريتين الأمريكيتين اللتين تم تفجيرهما في مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين في نهاية الحرب العالمية الثانية، 15 و21 كيلوطن على التوالي.وتُقدّر قوة صاروخي (ترايدينت) و(مينينتمان) الأمريكيين بـ100 كيلوطن و475 كيلو طن، وتبلغ قوة أقوى قنبلة نووية كورية شمالية 250 كيلو طن.وتُقدّر قوة صاروخ (دونج فينج 31) الصيني بـ1000 كيلوطن، أي أنه أقوى من صاروخ (مينيتمان) بمرتين، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قنبلة حرارية نووية تفوق الصاروخ الصيني الأقوى قوةً هي قنبلة (بي-53) التي تبلغ قوتها 9000 كيلو طن.