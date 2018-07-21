موجة حارة تضرب فلسطين في النصف الثاني من الأسبوع الحالي

خاص دنيا الوطنتوقع أيمن المصري، مدير موقع (طقس فلسطين)، أن تضرب فلسطين في النصف الثاني من هذا الأسبوع موجة حارة إلى شديدة الحرارة.وقال المصري في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "إن درجات الحرارة، ستبدأ بالارتفاع تدريجياً اعتباراً من يوم الاثنين؛ لتصبح أعلى من معدلاتها بحدود ما بين خمس إلى سبع درجات، بحيث تسود أجواء حارة، وشديدة الحرارة في كافة المناطق الجبلية والساحلية، وقيم ربيعية في مناطق الأغوار والبحر الميت والسهول الشمالية".ومن المتوقع، أن تنكسر حدة الأجواء الحراة من جديد، اعتباراً من يوم الجمعة؛ لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة في مثل هذا الوقت من العام.وحذر المصري من التعرض الطويل لأشعة الشمس القوية في ساعات الذروة بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.