الرئيس السيسي: أنقذت مصر من الإفلاس

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده كانت مهددة منذ ثلاث سنوات بالدخول في حالة إفلاس.وقال السيسي: إن مصر بدأت مسار إصلاح اقتصادي في منتهى القسوة وما أنجحه هو تحمل الشعب، مشيرًا إلى أن المصريين تفهموا أهمية إنجاح الإصلاح الاقتصادي لتجاوز عقبات ظلت سنوات طويلة.وذكر السيسي، أنه "لن تستطيع أي دولة تحقيق الإصلاح الاقتصادي دون تحمل شعبها".