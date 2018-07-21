عبيد يشدد على أهمية اقتراح الرئيس المقدم للقيادة المصرية حول المصالحة

رام الله - دنيا الوطنطالب جمال عبيد، مفوض الاتحادات والنقابات العمالية في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بضرورة التأكد من صحة الأخبار ومعرفة مصادرها قبل تداولها.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمفوضية الاتحادات والنقابات العمالية اليوم في مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين بهدف تدارس الوضع العام وتحديد خطوات العمل ضمن جدول زمني لكافة دوائر المفوضية.وشدد جمال عبيد على أهمية اقتراح الرئيس الذي قدمه للأشقاء في مصر بخصوص تحقيق المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام الذي اضر بالقضية الوطنية وعرض المشروع الوطني للخطر.وفي موضوع آخر طالب مفوض الاتحادات والنقابات العمالية أعضاء المجلس التنفيذي بوضع تصور أو خطة عمل أو برنامج ، كل في مجال اختصاصه ، ليتم مناقشته واقراره من قبل الهيئة القيادية العليا، واعتماده كبرنامج تدريبي تقوم المفوضية بتنفيذه .وأكد عبيد أن البرنامج يهدف لتأهيل الكادر في الاقاليم كافة على امتداد المحافظات الجنوبية ، وتطوير قدراتها في كافة المجالات .ولفت إلى أن الكادر المؤهل هو أمل التنظيم ، على اعتبار أن فتح هي حامية المشروع الوطني والتي يعول عليها أبناء شعبنا كثيرا في المضي قدما نحو تحقيق أهدافنا الوطنية ، وفي صد وماجهة كافة التحديات التي تواجهها القضية الوطنية .وأكد عبيد على حرص مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية أحمد حلس، على تطوير قدرات وإمكانيات الكادر التنظيمي من خلال برامج توعية ودورات تدريبية تعود بالنفع والفائدة على الحركة ككل وبالتالي على كافة ابناء شعبنا العظيم والذي يستحق كل ما هو جيد.