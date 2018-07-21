شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى غدًا

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى غدًا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، لشد الرحال وإعلان النفير العام لأجل المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه ، وذلك صباح  غد الأحد، للتصدي لدعوات قطعان المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى والقيام بطقوس تلمودية في باحاته. 

وقالت القوى في بيات وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن اقتحامات قطعان المستوطنين بوتيرة متزايدة لمهوى أفئدتنا وقبلتنا الأولى كمقدمة بائسة للتقسيم الزماني والمكاني وفرض أمر واقع جديد ، يحتم علينا الالتفاف حول مسرى رسولنا وحمايته من أعداء البشرية والإنسانية، مؤكدة أن الواجب الوطني والديني والأخلاقي يدعونا للجم هؤلاء الرعاع، وذلك من خلال التواجد والاحتشاد في باحات المسجد الأقصى المبارك وإعلاء التكبيرات، ومواجهة هذا العدوان البربري. 

وأضافت: أننا إذ نؤكد حقنا في الدفاع عن مقدساتنا، فإننا في الوقت ذاته نقول لحكومة التطرف أن تتحمل تداعيات هذا العدوان الهمجي، كما وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا من تطرف الحكومة اليمينية في إسرائيل.

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