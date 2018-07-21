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شؤون فلسطينية

شاهد: فيديو من الجانب الإسرائيلي.. رفع راية كبيرة لعلم فلسطين بغلاف غزة

شاهد: فيديو من الجانب الإسرائيلي.. رفع راية كبيرة لعلم فلسطين بغلاف غزة
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو، لتظاهر نشطاء سلام إسرائيليين، أمس الجمعة، قرب الحدود مع قطاع غزة، يناهضون ممارسات جنود الاحتلال، الذي يطلقون النار على مسيرات العودة السلمية.

ورفع هؤلاء المتضامنون راية كبيرة لعلم فلسطين، على مرأى من جنود الاحتلال، الذي حاولوا منعهم من ذلك، كما رفع المتظاهرون لافتات ضد قمع الجنود للمتظاهرين السلميين بغزة، اضافة للافتات "اغيثوا غزة"، ولافتات تطالب برفع الحصار عن القطاع.

في أعقاب ذلك، اعتقلت شرطة الاحتلال المتضامنين، قبل أن تُفرج عنهم بعد ذلك.

شاهد فيديو رفع العلم وحديث المتضامنين..

 

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