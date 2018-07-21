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شؤون فلسطينية

نادي الأسير: جيش الاحتلال يتعمد تخريب ممتلكات المواطنين بالخليل اثناء عمليات الاعتقال

نادي الأسير: جيش الاحتلال يتعمد تخريب ممتلكات المواطنين بالخليل اثناء عمليات الاعتقال
رام الله - دنيا الوطن
قال امجد النجار مدير نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل ان جيش الاحتلال وجنوده يتعمدون تخريب ممتلكات المواطنين اثناء عمليات الاعتقال الليلية بشكل اجرامي ووحشي وامام ذوي المعتقلين تحت تحجج امنية وتفتيش البيوت بحجة البحث عن سلاح او أي مواد تحريضية كما يدعون.

واوضح النجار انه خلال الاشهر الماضية رصد نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل اكثر من 300 حالة اعتقال تخللها تحطيم محتويات البيوت بالكامل وتدميرها بالكامل حتى وصلت الامور في بعض المنازل خلع البلاط والجبص وتمزيق الكنب وتحطيم غرف النوم إضافة الى سرقة اموال المواطنين والتحفظ عليها تحت عنوان انها اموال ممنوعه.

اوضح النجار انه تم مصادر 11 مركبة لبعض هؤلاء المعتقلين او من الاسرى المحررين بحجة انه تم شرائها من اموال ممنوعه.

وادلى العشرات من المواطنين بشهادات مشفوعه بالقسم لنادي الاسير تحدثوا فيها عن خسائر مادية كبيرة بدرءأ من تفجير الابواب الرئيسية واستخدام الكلاب في عمليات التفتيش والعبث بمحتويات بيوتهم واغراضهم الشخصية من البومات صور خاصة ومصادرتها ومصادرة اجهزة كمبيوتر وهواتف دون اعطاء الاهل أي اوراق تثبت انهم صادروها.

وفي حالات اخرى واثناء عمليات الاعتقال يقوم جنود الاحتلال باحتجاز افراد العائلة في غرفة واحدة وبعد خروجهم يفاجأ المواطنون بقيام جنود الاحتلال بتناول الاطعمة الموجودة في الثلاجات وحتى في حالات اخرى استخدموا الميكرويف وقاموا بتسخين الاكل وتناول ما تقع ايديهم عليه وهذا يدلل على ان هذا الجيش هو جيش من المرزتقه.

واعتبر النجار ان ما يقوم به جيش الاحتلال قرصنة واعمال حتى المافيا لاتقوم بها من خلال عمليات المداهمة وارهاب النساء والاطفال.

وطالب النجار الصليب الاحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة التحرك لوقف هذا الاجرام المنظم بحق المواطنين وملاحقتهم قضائيا على وحشيتهم بحق عائلات الاسرى اثناء المداهمات الليلية.

وبالقابل وجه النجار نداء الى مؤسسات السلطة ومحافظ الخليل تشكيل لجنة خاصة ( لجنة تعويضات ) لحصر الاضرار وتعويض المواطنين عن خسائرهم وهذا سيشكل دعم وتعزيز لصمودهم في ظل اجراءات الاحتلال المستمرة بحق المواطنين والوضع الاقتصادي الصعب التي تعيشه تلك العائلات.




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