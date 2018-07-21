القناة 14: ليبرمان سيُقرر استئناف إدخال الإمدادات لغزة حسب الوضع بالأيام المقبلة





وأشارت القناة ذاتها، إلى أن خطوة ليبرمان، ستأتي حسب الوضع على الأرض في الأيام المقبلة.





يذكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت إغلاق (معبر كرم أبو سالم، منع دخول البضائع مثل مواد البناء والمحروقات التي تشمل السولار وغاز الطهي، فيما سمحت بإدخال المواد الغذائية والأدوية.









رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية، أن أفيغدور ليبرمان، وزير الجيش الإسرائيلي، سيقرر استئناف إدخال الإمدادات إلى قطاع غزة عبر (معبر كرم أبو سالم).