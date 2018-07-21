مصرع شخصين وإصابة 198 في 295 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنلقي شخصان مصرعهما، وأصيب 198 آخرون، بجراحفي 295 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي بالضفة الغربية.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 295 حادث سير، نتج عنها مصرع شخصين، وإصابة 198 شخصاً، وصفت إصابة 2 منهم بالخطيرة، و15 بالمتوسطة، فيما وصفت إصابة 181 بالبسيطة.وأضاف البيان، أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي 9559 مركبة، وأنزلت عن الشارع 271 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4563 مخالفة مرورية، وحجزت 214 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 20 مركبة غير قانونية.