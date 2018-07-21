نجل المحافظة أبو وردة يتسلم وسام تقدير من الرئيس المصري

رام الله - دنيا الوطنهنأ عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، المحافظ صلاح أبو وردة، بتخرج نجله محمود، وحصوله على المرتبة الأولى في كلية الشرطة بمصر.وأوضح هنية، أن نجل المحافظ تسلم شهادة ووسام التقدير من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.