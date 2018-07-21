شؤون فلسطينية

"قدمي بلكي استشهدتي وأكلنا كبسة 3 أيام".. مريم أبودقة تستذكر آخر ماقاله شقيقها الشهيد

"قدمي بلكي استشهدتي وأكلنا كبسة 3 أيام".. مريم أبودقة تستذكر آخر ماقاله شقيقها الشهيد
مريم أبو دقة وشقيقها الشهيد محمد
خاص دنيا الوطن
اعتادت الإعلامية الفلسطينية مريم أبو دقة أن تُسابق عائلتها في تقديم واجبهم تجاه وطنهم، ولبت نداء الوطن في كل جمعة منذ بدء مسيرات العودة، وكذلك أشقائها الثلاثة، والذي يعمل أحدهم بالدفاع المدني.

يتواجد أربعتهم على الحدود بأدوار مُختلفة، لكن جمعة الأمس شكلت منحرفاً درامياً غريباً حين أعلنت مريم عن شهيدين شاهدت أشلائهما قبل أن تًصدم بهوية أحدهم، حين تبين أنه شقيقها محمد.

وكشفت مريم في فيديو جديد أنها كانت تتوقع استشهاد شقيقها الآخر الذي كان متوجهاً لإنقاذ المصابين، لأنه كان الأقرب لإطلاق النار الكثيف، لكنها فوجئت باستشهاد محمد.

وبكت مريم وهي تتذكر أنه لأول مرة منذ بدء مسيرات العودة، لم يُمازحها كعادته طالباً منها التقدم لتستشهد، ويداعبها "بلكي أكلنا كبسة على روحك 3 أيام"، وقالت: "لأول مرة يقول لي فقط انتبهي لنفسك".

 


وكشفت مريم في فيديو آخر أن شقيقها الشهيد محمد ترك ورائه خمسة أطفال، وبكت بحرقة متسائلة عن مصيرهم بعد والدهم، بينما المؤلم أن أطفاله كانوا ينسقون كراسي العزاء دون وعي بأنهم فقدوا والدهم للأبد.


 


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