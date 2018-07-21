شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: (صفقة القرن) قد تتحول لـ (صفقة إقليمية)

الرئاسة الفلسطينية: (صفقة القرن) قد تتحول لـ (صفقة إقليمية)
رام الله - دنيا الوطن
قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "إن المنطقة اليوم، أمام مفترق طرق لحسم قضايا مبدئية تمس المصالح العليا لشعوبها، والتي قد تخاطر بعض الأطراف بها من خلال محاولتها إحداث شرخ علني لمواقف قومية ثابتة ومبدئية، لذلك عليها الاصطفاف لصالح الخيار الوطني والقومي، لمنع تحويل (صفقة القرن) التي هدأت، ولكنها لم تنته إلى صفقة إقليمية لا يمكن التكهن بعواقبها".

وأضاف في بيان له اليوم السبت: "أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسك قيادته بالثوابت الوطنية، أدى إلى تعطيل صفقة القرن، والتي لو نجحت، كانت ستتحول إلى صفقة إقليمية، تمس كل شعوب المنطقة ودولها".

وحذر أبو ردينة، من تماهي البعض مع هذه الجهود التي ستنال من سيادة واستقلال دول، والمساس بوجود أحزاب وحركات، وبالتالي سيتم تجاوز دور هذه الجهات، مما يؤدي إلى مخاطر حقيقية.

وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، التأكيد على أن تمسك القيادة الفلسطينية بخياراتها الفلسطينية والعربية وبثوابتنا القومية، هي التي ستبقي الأمل لأمة ما زالت تعاني، وتحترق، نتيجة عدم وصولها إلى فهم ووعي حقيقة ما يخطط لها منذ سنوات طويلة، خاصة أن التوتر القائم في المنطقة، والفوضى السائدة هي نتيجة طبيعية لعدم حل القضية الفلسطينية، وما دامت القدس تحترق، فسيبقى العالم العربي يحترق، الأمر الذي يتعارض مع ضرورات الأمن الإقليمي.

وقال أبو ردينة: "إن المطلوب الآن هو استعادة الروح الوطنية، أمام التداعيات المفاجئة التي تتعرض لها المنطقة، وفي مقدمتها الانحياز الأميركي الفاضح لصالح إسرائيل، واختلال ميزان القوى، ما خلق مسؤوليات وأعباء ثقيلة، يجب علينا جميعاً مواجهتها، والتصدي لها للوصول إلى بر الأمان، وتوفير المستقبل الأفضل للمنطقة وشعوبها".

وختم أبو ردينة البيان بالقول: "ان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا، سواء من خلال قرارات الكنيست المجحفة ضد شعبنا ومقدراته، أو الاستمرار بمحاولات تهويد القدس والاعتداء على مقدساتها، وتكثيف الاستيطان غير الشرعي على الأرض الفلسطينية، تتطلب الاصطفاف خلف الرئيس لمواجهة كل مشاريع التصفية، والمؤامرات التي تُحاك ضد قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها (صفقة القرن) التي ستزول وتنتهي، كما انتهت كل المؤامرات السابقة، التي حاولت تصفية القضية الفلسطينية".

أخبار ذات صلة

مصرع شخصين وإصابة 198 في 295 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخصين وإصابة 198 في 295 حادث سير الأسبوع الماضي

نجل المحافظة أبو وردة يتسلم وسام تقدير من الرئيس المصري

نجل المحافظة أبو وردة يتسلم وسام تقدير من الرئيس المصري

&#34;قدمي بلكي استشهدتي وأكلنا كبسة 3 أيام&#34;.. مريم أبودقة تستذكر آخر ماقاله شقيقها الشهيد

"قدمي بلكي استشهدتي وأكلنا كبسة 3 أيام".. مريم أبودقة تستذكر آخر ماقاله شقيقها الشهيد

الحكومة: الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال تشجيع على مزيد من العدوان

الحكومة: الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال تشجيع على مزيد من العدوان

المشروبات الوطنية كوكا كولا تجدد رعايتها لفريق المبارزة النسوي بنادي ثقافي البيرة

المشروبات الوطنية كوكا كولا تجدد رعايتها لفريق المبارزة النسوي بنادي ثقافي البيرة

قانون القومية.. مزيد من الخروج على القانون وتعزيز (الأبرتهايد) في إسرائيل

قانون القومية.. مزيد من الخروج على القانون وتعزيز (الأبرتهايد) في إسرائيل

فعاليات بموانئ أوروبية دعماً لسفن كسر الحصار.. وبيراوي: تصاعد حركة التضامن مع غزة

فعاليات بموانئ أوروبية دعماً لسفن كسر الحصار.. وبيراوي: تصاعد حركة التضامن مع غزة

مقطع مُضحك.. شاهد رد فعل مستوطنين عند سماعهم لصافرات الإنذار أثناء تهديدهم وشتمهم لـ&#34;حماس&#34;

مقطع مُضحك.. شاهد رد فعل مستوطنين عند سماعهم لصافرات الإنذار أثناء تهديدهم وشتمهم لـ"حماس"

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

مصرع شخصين وإصابة 198 في 295 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخصين وإصابة 198 في 295 حادث سير الأسبوع الماضي

نجل المحافظة أبو وردة يتسلم وسام تقدير من الرئيس المصري

نجل المحافظة أبو وردة يتسلم وسام تقدير من الرئيس المصري

الحكومة: الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال تشجيع على مزيد من العدوان

الحكومة: الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال تشجيع على مزيد من العدوان

المشروبات الوطنية كوكا كولا تجدد رعايتها لفريق المبارزة النسوي بنادي ثقافي البيرة

المشروبات الوطنية كوكا كولا تجدد رعايتها لفريق المبارزة النسوي بنادي ثقافي البيرة

فعاليات بموانئ أوروبية دعماً لسفن كسر الحصار.. وبيراوي: تصاعد حركة التضامن مع غزة

فعاليات بموانئ أوروبية دعماً لسفن كسر الحصار.. وبيراوي: تصاعد حركة التضامن مع غزة

الديمقراطية: قانون القومية يمهد لمشروع ضم الضفة وتعطيل قيام الدولة الفلسطينية

الديمقراطية: قانون القومية يمهد لمشروع ضم الضفة وتعطيل قيام الدولة الفلسطينية

الحمد الله: نفتتح شارع طانا باسم (حراس الأرض) إجلالاً لحماة الوطن

الحمد الله: نفتتح شارع طانا باسم (حراس الأرض) إجلالاً لحماة الوطن

القدس الدولية: المنطقة الشرقية ستكون عنوان المواجهة في المرحلة المقبلة

القدس الدولية: المنطقة الشرقية ستكون عنوان المواجهة في المرحلة المقبلة

منوعات

&#34;شبشب&#34; مايا دياب يُفجر أزمة انتقادات على &#34;انستجرام&#34;

"شبشب" مايا دياب يُفجر أزمة انتقادات على "انستجرام"

سماح أنور تُقلد الرئيس المعزول مرسي على الهواء

سماح أنور تُقلد الرئيس المعزول مرسي على الهواء

تعرف على الأبطال الحقيقيين لـ&#34;مدرسة المشاغبين&#34; و&#34;ريا وسكينة&#34; و&#34;المتزوجون&#34;

تعرف على الأبطال الحقيقيين لـ"مدرسة المشاغبين" و"ريا وسكينة" و"المتزوجون"

موديل من صربيا تثير صدمة بسبب صورتها مع والدها الميت

موديل من صربيا تثير صدمة بسبب صورتها مع والدها الميت

صور صادمة تكشف شعر النجمات المتقصف

صور صادمة تكشف شعر النجمات المتقصف

فيديو: الفنانة السعودية وعد تروج للمشروبات الروحية

فيديو: الفنانة السعودية وعد تروج للمشروبات الروحية

أول تغريده لشيري عادل بعد زواجها من معز مسعود غير متوقعة

أول تغريده لشيري عادل بعد زواجها من معز مسعود غير متوقعة

هل تخشى مي عز الدين عدم الانجاب؟

هل تخشى مي عز الدين عدم الانجاب؟

عشر حقائق مثيرة لا تعرفها عن الملكة إليزابيث

عشر حقائق مثيرة لا تعرفها عن الملكة إليزابيث

تارا عماد: لم أخطب.. وهذا سرّ ارتباطي بمحمد إمام

تارا عماد: لم أخطب.. وهذا سرّ ارتباطي بمحمد إمام

عربي

صورة مؤثرة لأمير نجران السعودية أمام قبر أمه

صورة مؤثرة لأمير نجران السعودية أمام قبر أمه

سفير روسي: لا نفاوض إيران على الخروج من سوريا

سفير روسي: لا نفاوض إيران على الخروج من سوريا

مصرع 26 مدنياً بغارات استهدفت تنظيم الدولة بدرعا السورية

مصرع 26 مدنياً بغارات استهدفت تنظيم الدولة بدرعا السورية

قتيلان في مظاهرات بالعاصمة العراقية بغداد

قتيلان في مظاهرات بالعاصمة العراقية بغداد