الحكومة: الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال تشجيع على مزيد من العدوان

أكد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، أن استمرار حالة الصمت لدى المجتمع الدولي، هي التي تشجع الاحتلال على مزيد من العدوان.







رام الله - دنيا الوطنوجدد المحمود مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وما يتصل بها في عاصمتنا المحتلة مدينة القدس الشرقية.وشدد المتحدث الرسمي على أن اقتحام مقبرة باب الرحمة، الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، يأتي في هذا الإطار المرفوض والمستنكر، والذي يعتبر اعتداءً سافراً على المقدسات، يجب أن يخضع من قام به للحساب والمساءلة، حسب القوانين الدولية.وقال: "إن الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، تبلغ ذروتها عادة في ظل التصعيد الشامل الذي تتبعه حكومة الاحتلال، ضد شعبنا البطل في كل أنحاء الوطن".وأكد المحمود على أن تصعيد قوات الاحتلال، الذي شهده قطاع غزة المحاصر، خلال الساعات الماضية، يشكل جزءاً من سياسة حكومة الاحتلال تجاه أهلنا وأبناء شعبنا الأبطال، في استمرار تثبيت الحصار الجائر، واستمرار التهديد والعدوان، وإراقة دماء المواطنين العزل.وفي السياق، قال المتحدث الرسمي: "إن الاحتلال ومن أجل ضمان استمرار عدوانه، وتبريره أمام العالم، يسعى إلى إيجاد معادلات، تتوازى وتتماثل فيها قوة أحدث الطائرات الحربية وأشدها فتكاً، مع لعب الأطفال كالأوراق الطائرة، التي يستخدمها المتظاهرون السلميون، كإحدى طرق الاحتجاج على الحصار والاحتلال".