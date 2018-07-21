شؤون فلسطينية

المشروبات الوطنية كوكا كولا تجدد رعايتها لفريق المبارزة النسوي بنادي ثقافي البيرة

المشروبات الوطنية كوكا كولا تجدد رعايتها لفريق المبارزة النسوي بنادي ثقافي البيرة
رام الله - دنيا الوطن
وقعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي ممثلة بمديرها العام، عماد الهندي، ونادي ثقافي البيرة، ممثلاً برئيس النادي، داوود متولي، في مقر الشركة ببيتونيا، اتفاقية لتجديد رعاية الشركة لفريق المبارزة النسوي للعام الرابع على التوالي.

وعبر الهندي عن سعادته بتجديد الشركة رعايتها لفريق المبارزة النسوي في نادي ثقافي البيرة للعام الخامس على التوالي، قائلاً: "إننا فخورون برعاية ودعم فريق المبارزة النسوي، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، وأيضاً من منطلق إيمانها بضرورة الاهتمام في تنمية المواهب الرياضية في فلسطين، وخصوصاً الفرق النسوية، وحقّهن في الحصول على فرص التدريب والمنافسة على حد سواء مع الذكور".

وأشاد الهندي بفريق المبارزة النسوي لما حققه الفريق من نجحات متواصلة طيلة السنوات الماضية، وتحقيقه نتائج مشرفة خلال البطولات، مثمناً جهود إدارة النادي على متابعة وتمكين قدرات فريق المبارزة النسوي في الحفاظ على مستواه أمام الفرق المنافسة، هذا بالإضافة إلى اهتمامه بالبرامج المتنوعة التي يقدمها لمنتسبي وأعضاء النادي من رياضية، وثقافية، ومجتمعية.

وأكد الهندي حرص الشركة على مواصلة دعم كافة الأندية الرياضية في فلسطين، لاسيما تلك التي توفر برامج تدريبية لفئة الشباب، وتسعى إلى تنمية وتطوير قدراتهم، داعياً كافة الشركات إلى المساهمة في دعم مثل هذه المبادرات والأنشطة، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات الخريجين العاطلين عن العمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

بدوره، ثمن متولي دور شركة المشروبات الوطنية في مواصلة دعمها لنادي ثقافي البيرة عبر تجديد رعايتها لفريق المبارزة النسوي هذا العام، معتبراً إياها من الشراكاء الاستراتيجيين، التي تدعم مختلف الأنشطة والمبادرات الشبابية لكلا الجنسين.

وأضاف متولي، أن رعاية شركة المشروبات الوطنية  لفريق المبارزة النسوي، شكل حافزاً مهماً لفريق المبارزة من أجل الاستمرار وتقدم الفريق، وخصوصاً خلال البطولات التي خاضها الفريق على المستويين العربي والآسيوي، وحصوله على العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، إضافة إلى تصدرنا المركز الأول على المستوى المحلي.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قدم متولي درعاً تقديرياً لمدير عام الشركة الهندي، وعلاء عيساوي، تقديراً للجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة في دعم البرامج الرياضية في النادي على وجه الخصوص، ودعم الأنشطة الرياضية على مستوى الأندية بشكل عام.

أخبار ذات صلة

مصرع شخصين وإصابة 198 في 295 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخصين وإصابة 198 في 295 حادث سير الأسبوع الماضي

نجل المحافظة أبو وردة يتسلم وسام تقدير من الرئيس المصري

نجل المحافظة أبو وردة يتسلم وسام تقدير من الرئيس المصري

&#34;قدمي بلكي استشهدتي وأكلنا كبسة 3 أيام&#34;.. مريم أبودقة تستذكر آخر ماقاله شقيقها الشهيد

"قدمي بلكي استشهدتي وأكلنا كبسة 3 أيام".. مريم أبودقة تستذكر آخر ماقاله شقيقها الشهيد

الرئاسة الفلسطينية: (صفقة القرن) قد تتحول لـ (صفقة إقليمية)

الرئاسة الفلسطينية: (صفقة القرن) قد تتحول لـ (صفقة إقليمية)

الحكومة: الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال تشجيع على مزيد من العدوان

الحكومة: الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال تشجيع على مزيد من العدوان

قانون القومية.. مزيد من الخروج على القانون وتعزيز (الأبرتهايد) في إسرائيل

قانون القومية.. مزيد من الخروج على القانون وتعزيز (الأبرتهايد) في إسرائيل

فعاليات بموانئ أوروبية دعماً لسفن كسر الحصار.. وبيراوي: تصاعد حركة التضامن مع غزة

فعاليات بموانئ أوروبية دعماً لسفن كسر الحصار.. وبيراوي: تصاعد حركة التضامن مع غزة

مقطع مُضحك.. شاهد رد فعل مستوطنين عند سماعهم لصافرات الإنذار أثناء تهديدهم وشتمهم لـ&#34;حماس&#34;

مقطع مُضحك.. شاهد رد فعل مستوطنين عند سماعهم لصافرات الإنذار أثناء تهديدهم وشتمهم لـ"حماس"

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

مصرع شخصين وإصابة 198 في 295 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخصين وإصابة 198 في 295 حادث سير الأسبوع الماضي

نجل المحافظة أبو وردة يتسلم وسام تقدير من الرئيس المصري

نجل المحافظة أبو وردة يتسلم وسام تقدير من الرئيس المصري

الحكومة: الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال تشجيع على مزيد من العدوان

الحكومة: الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال تشجيع على مزيد من العدوان

المشروبات الوطنية كوكا كولا تجدد رعايتها لفريق المبارزة النسوي بنادي ثقافي البيرة

المشروبات الوطنية كوكا كولا تجدد رعايتها لفريق المبارزة النسوي بنادي ثقافي البيرة

فعاليات بموانئ أوروبية دعماً لسفن كسر الحصار.. وبيراوي: تصاعد حركة التضامن مع غزة

فعاليات بموانئ أوروبية دعماً لسفن كسر الحصار.. وبيراوي: تصاعد حركة التضامن مع غزة

الديمقراطية: قانون القومية يمهد لمشروع ضم الضفة وتعطيل قيام الدولة الفلسطينية

الديمقراطية: قانون القومية يمهد لمشروع ضم الضفة وتعطيل قيام الدولة الفلسطينية

الحمد الله: نفتتح شارع طانا باسم (حراس الأرض) إجلالاً لحماة الوطن

الحمد الله: نفتتح شارع طانا باسم (حراس الأرض) إجلالاً لحماة الوطن

القدس الدولية: المنطقة الشرقية ستكون عنوان المواجهة في المرحلة المقبلة

القدس الدولية: المنطقة الشرقية ستكون عنوان المواجهة في المرحلة المقبلة

منوعات

&#34;شبشب&#34; مايا دياب يُفجر أزمة انتقادات على &#34;انستجرام&#34;

"شبشب" مايا دياب يُفجر أزمة انتقادات على "انستجرام"

سماح أنور تُقلد الرئيس المعزول مرسي على الهواء

سماح أنور تُقلد الرئيس المعزول مرسي على الهواء

تعرف على الأبطال الحقيقيين لـ&#34;مدرسة المشاغبين&#34; و&#34;ريا وسكينة&#34; و&#34;المتزوجون&#34;

تعرف على الأبطال الحقيقيين لـ"مدرسة المشاغبين" و"ريا وسكينة" و"المتزوجون"

موديل من صربيا تثير صدمة بسبب صورتها مع والدها الميت

موديل من صربيا تثير صدمة بسبب صورتها مع والدها الميت

صور صادمة تكشف شعر النجمات المتقصف

صور صادمة تكشف شعر النجمات المتقصف

فيديو: الفنانة السعودية وعد تروج للمشروبات الروحية

فيديو: الفنانة السعودية وعد تروج للمشروبات الروحية

أول تغريده لشيري عادل بعد زواجها من معز مسعود غير متوقعة

أول تغريده لشيري عادل بعد زواجها من معز مسعود غير متوقعة

هل تخشى مي عز الدين عدم الانجاب؟

هل تخشى مي عز الدين عدم الانجاب؟

عشر حقائق مثيرة لا تعرفها عن الملكة إليزابيث

عشر حقائق مثيرة لا تعرفها عن الملكة إليزابيث

تارا عماد: لم أخطب.. وهذا سرّ ارتباطي بمحمد إمام

تارا عماد: لم أخطب.. وهذا سرّ ارتباطي بمحمد إمام

عربي

صورة مؤثرة لأمير نجران السعودية أمام قبر أمه

صورة مؤثرة لأمير نجران السعودية أمام قبر أمه

سفير روسي: لا نفاوض إيران على الخروج من سوريا

سفير روسي: لا نفاوض إيران على الخروج من سوريا

مصرع 26 مدنياً بغارات استهدفت تنظيم الدولة بدرعا السورية

مصرع 26 مدنياً بغارات استهدفت تنظيم الدولة بدرعا السورية

قتيلان في مظاهرات بالعاصمة العراقية بغداد

قتيلان في مظاهرات بالعاصمة العراقية بغداد