المشروبات الوطنية كوكا كولا تجدد رعايتها لفريق المبارزة النسوي بنادي ثقافي البيرة

رام الله - دنيا الوطنوقعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي ممثلة بمديرها العام، عماد الهندي، ونادي ثقافي البيرة، ممثلاً برئيس النادي، داوود متولي، في مقر الشركة ببيتونيا، اتفاقية لتجديد رعاية الشركة لفريق المبارزة النسوي للعام الرابع على التوالي.وعبر الهندي عن سعادته بتجديد الشركة رعايتها لفريق المبارزة النسوي في نادي ثقافي البيرة للعام الخامس على التوالي، قائلاً: "إننا فخورون برعاية ودعم فريق المبارزة النسوي، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، وأيضاً من منطلق إيمانها بضرورة الاهتمام في تنمية المواهب الرياضية في فلسطين، وخصوصاً الفرق النسوية، وحقّهن في الحصول على فرص التدريب والمنافسة على حد سواء مع الذكور".وأشاد الهندي بفريق المبارزة النسوي لما حققه الفريق من نجحات متواصلة طيلة السنوات الماضية، وتحقيقه نتائج مشرفة خلال البطولات، مثمناً جهود إدارة النادي على متابعة وتمكين قدرات فريق المبارزة النسوي في الحفاظ على مستواه أمام الفرق المنافسة، هذا بالإضافة إلى اهتمامه بالبرامج المتنوعة التي يقدمها لمنتسبي وأعضاء النادي من رياضية، وثقافية، ومجتمعية.وأكد الهندي حرص الشركة على مواصلة دعم كافة الأندية الرياضية في فلسطين، لاسيما تلك التي توفر برامج تدريبية لفئة الشباب، وتسعى إلى تنمية وتطوير قدراتهم، داعياً كافة الشركات إلى المساهمة في دعم مثل هذه المبادرات والأنشطة، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات الخريجين العاطلين عن العمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.بدوره، ثمن متولي دور شركة المشروبات الوطنية في مواصلة دعمها لنادي ثقافي البيرة عبر تجديد رعايتها لفريق المبارزة النسوي هذا العام، معتبراً إياها من الشراكاء الاستراتيجيين، التي تدعم مختلف الأنشطة والمبادرات الشبابية لكلا الجنسين.وأضاف متولي، أن رعاية شركة المشروبات الوطنية لفريق المبارزة النسوي، شكل حافزاً مهماً لفريق المبارزة من أجل الاستمرار وتقدم الفريق، وخصوصاً خلال البطولات التي خاضها الفريق على المستويين العربي والآسيوي، وحصوله على العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، إضافة إلى تصدرنا المركز الأول على المستوى المحلي.وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قدم متولي درعاً تقديرياً لمدير عام الشركة الهندي، وعلاء عيساوي، تقديراً للجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة في دعم البرامج الرياضية في النادي على وجه الخصوص، ودعم الأنشطة الرياضية على مستوى الأندية بشكل عام.