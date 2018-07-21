مقطع مُضحك.. شاهد رد فعل مستوطنين عند سماعهم لصافرات الإنذار أثناء تهديدهم وشتمهم لـ"حماس"
رام الله - دنيا الوطن
أعادت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع تجدد العدوان والتهديد على غزة، نشر مقطع مُصور لاثنين من المستوطنين الإسرائيليين، يوجهان تحذيرات للفلسطينيين، وشتائم لحركة حماس، وكان رد فعلهم مبالغاً به ومضحكاً، عند سماعهم لصفارات الإنذار، في مشهد لا يؤكد إلا على جبنهم.
أعادت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع تجدد العدوان والتهديد على غزة، نشر مقطع مُصور لاثنين من المستوطنين الإسرائيليين، يوجهان تحذيرات للفلسطينيين، وشتائم لحركة حماس، وكان رد فعلهم مبالغاً به ومضحكاً، عند سماعهم لصفارات الإنذار، في مشهد لا يؤكد إلا على جبنهم.
يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت مساء أمس، الجمعة، هجوماً على 60 هدفاً تابعاً لحركة حماس في قطاع غزة، مما أسفر عن تدمير ثلاثة مقرات تابعة للحركة.
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