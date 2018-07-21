شؤون فلسطينية

فيديو: جماهير غزة تُشيّع جثامين اربعة شهداء إلى مثواهم الأخير

فيديو: جماهير غزة تُشيّع جثامين اربعة شهداء إلى مثواهم الأخير
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير مدينة غزة، اليوم، السبت، جثمان الشهيد محمد بدوان إلى مثواه الأخير.

وكان الشاب بدوان، قد استشهد برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، خلال مشاركته في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

في غضون ذلك، شيعت جماهير محافظة رفح جنوب قطاع غزة، جثمان الشهيد محمود خليل قشطة، الذي استشهد إثر قصف اسرائيلي استهدف نقطة رصد للمقاومة أمس الجمعة.

في السياق ذاته، شيعت جماهير محافظة خانيونس جنوب القطاع، جثماني الشهيدين محمد أبو دقة وشعبان رجب أبو خاطر اللذان استشهدا بقصف مدفعي إسرائيلي شرق المدينة، أمس الجمعة.

فيديو: جانب من تشييع جثمان الشهيد محمد بدوان

 


فيديو: جانب من تشييع جثمان الشهيد محمد أبو دقة

 










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