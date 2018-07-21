الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يغلقان نقاط بيع عشوائية للسولار المهرب بالعيزرية





رام الله - دنيا الوطنأغلقت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي وبدعم ومساندة الأجهزة الأمنية، فجر اليوم، الجمعة 20/7/2018 في بلدة العيزرية، نقاط تهريب وبيع محروقات غير قانونية ومصادرة 8400 لتر سولار، ومعدات تعبئة وقود.وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، أنه في مهمة مشتركة لطواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي، وبدعم ومساندة الأجهزة الأمنية (الشرطة الخاصة، الأمن الوطني، الخدمات الطبية، والارتباط العسكري) تم التوجه إلى بلدة العيزرية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من معالجة وإغلاق نقاط بيع عشوائية وغير قانونية لتهريب السولار ومصادرة 8400 لتر سولار ومضخات وعدادات للتعبئة، وعليه تم التحفظ على المضبوطات، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.