شؤون فلسطينية

مزهر: التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع لن ينجح في تحقيق أهدافه

مزهر: التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع لن ينجح في تحقيق أهدافه
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر، أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل، والذي بلغ ذروته أمس واليوم على القطاع، لن ينجح في تحقيق أهدافه المتمثلة في وقف مسيرات العودة أو محاولات إزاحة غزة ومقاومتها عن مسرح الأحداث في سياق المؤامرات الهادفة لتمهيد الأجواء لتمرير (صفقة القرن).

واعتبر مزهر في تصريحات صحفية، أثناء تواجده ووفد كبير من قيادات وكوادر الجبهة في مخيمات العودة شرقي غزة، أن ما فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيقه خلال عدوانه المتواصل على مدار سنوات طويلة، وفي أكثر من حرب همجية شنها على القطاع، لن يستطيع تحقيقه الآن من خلال القصف والإغلاق والحصار، لافتاً إلى أن المقاومة الآن أكثر خبرة وتطوراً وقادرة على رد الصاع صاعين، وعلى التصدي، والدفاع عن أبناء شعبنا.

وحول تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عدوانه على القطاع هذه الليلة، قال مزهر: إن العدوان متواصل على القطاع وبأشكال عديدة، وهو لم يتوقف يوماً، ورغم ذلك فإنه لا خيار لشعبنا إلا التصدي لهذا العدوان، وأن المقاومة جاهزة لصد العدوان ولن تصمت، وإذا كانت قد فرضت قبل عدة أسابيع معادلة الردع والرد بالنار على جرائم الاحتلال، فإنها قادرة أيضاً أن تفشل أي  مغامرة إسرائيلية بالعدوان على القطاع، هدفها الوصول إلى مكاسب سياسية، مؤكداً أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، والمبعوث الأمريكي كوشنير لن ترهب الشعب الفلسطيني، ولن تخفيف فصائل المقاومة.

وحول استمرار المشاركة الشعبية في مسيرات العودة، أكد مزهر أن مشاركة شعبنا في هذه الجمعة، تأكيد على تجذره في أرضه ودفاعه عن هويته الوطنية في وجه الجرائم والإجراءات والقوانين الإسرائيلية العنصرية، مشيراً إلى أن شعبنا في غزة، يؤكد في هذه المشاركة الواسعة بمسيرات العودة، وفي جمعة الحفاظ على الحقوق الثابتة للاجئين، أنه في الخندق المتقدم للدفاع عن الحقوق والثوابت، وهي بلحمها ودمها وبعظام أبنائها، ستلفظ أي مشاريع تستهدف تصفية قضيتنا، فشعبنا في غزة، سيقبر كل المؤامرات التي تستهدف أرضنا وحقوق اللاجئين.






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