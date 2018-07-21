شاهد: "الرجال ما بيبكو يابا".. ماذا فعلت مريم أبودقة بعدما أعلنت عن استشهاد شقيقها

رام الله - دنيا الوطن

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، الزميلة الصحفية مريم أبو دقة، وهي تُهدئ من روع والدها عقب استشهاد أخيها محمد.







وقالت مريم: "الرجال ما بيبكوا يا بابا، محمد شهيد يا بابا"، في محاولة منها لمواساة والدها، ومسح دموعه من داخل المستشفى.





وكانت الزميلة مريم قد نقلت لـ "دنيا الوطن" خبر استشهاد شقيقها وذلك قبل أن تتعرف على اسمه، حيث إنها كانت أول من نقل خبر الاستشهاد.











