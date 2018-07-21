شؤون فلسطينية

الأحمد: واشنطن تبحث عن (صفقة غزة) بديلاً لـ (صفقة القرن)

الأحمد: واشنطن تبحث عن (صفقة غزة) بديلاً لـ (صفقة القرن)
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد،
إن التحركات الأميركية، لم تتوقف باتجاه ما يسمى تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، مبيناً أن الفهم الأمريكي والإسرائيلي للوضع الإنساني في غزة، هو فرض حقائق سياسية على الأرض تؤدي إلى إنهاء القضية الفلسطينية.

وأضاف الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، السبت:  "عندما تحدثوا عن صفقة غزة بديل عن صفقة القرن، كان الهدف الأساسي هو تصفية القضية الفلسطينية"، مشدداً على أن القيادة الفلسطينية، ستفشل أي شكل جديد لصفقة القرن، مضيفاً من يريد محاصرة صفقة القرن، تحت أي اسم، لا بد من تحقيق إنهاء الانقسام لتعزيز قوتنا.

وأشار الأحمد، إلى أنه المبكر الحديث عن نتائج الاتصالات التي تجري مع أطراف عربية وأوروبية وأممية؛ للتوصل إلى تهدئة لمواجهة التصعيد الخطير، الذي تقوم به حكومة الاحتلال، وخاصة في غزة.

ولفت الأحمد، إلى أن التصعيد الإسرائيلي وصل بالأمس إلى مرحلة خطيرة جداً، تهدد بانفجار كامل في المنطقة.

وأوضح الأحمد، أن إسرائيل ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس واللاجئين، ورفض الجميع لما يسمى (صفقة القرن) بدأت إسرائيل تمارس أعمال قمع غير معهودة ضد المظاهرات السلمية الرافضة لها، وخاصة في قطاع غزة، نتيجة توسع وتصاعد المقاومة الشعبية.

وأشار الأحمد، إلى أن إسرائيل تواجه الطائرات الورقية بالطائرات الحربية، قائلاً: إن اسرائيل وصلت إلى حد اعتبار الطائرات الورقية التي يصنعها الأطفال والشباب والنساء أحد شروط التهدئة في قطاع غزة.

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