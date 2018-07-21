مارينا غروس.. الأمريكية الوحيدة التي تعرف ما دار بين بوتين وترامب

رام الله - دنيا الوطن

(مارينا غروس) المرأة الأمريكية الوحيدة، التي استمعت إلى الحوار الذي دار بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال القمة التي جرت، الاثنين الماضي، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.



وحسب ما أوردت قناة (العربية)، فإن مارينا غروس هي المترجمة الفورية لوزارة الخارجية الأميركية، التي حضرت قمة ترامب وبوتين.

وفي ظل التعتيم الذي يخيم على مجريات الاجتماع، حيث يشكو قادة الاستخبارات في الولايات المتحدة من عدم إطلاعهم على ما دار بين القائدين، فإن غروس هي الوحيدة التي تعلم، ولكن لا توجد قوة تدفعها إلى الكشف عما حدث إلا أمر شخصي من الرئيس الأمريكي.





وطالب أعضاء ديمقراطيون من لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بأنهم يريدون معرفة أسرار القمة باعتبارها شأناً يمس الولايات المتحدة، باستدعاء غروس للشهادة، ولكن الجمهوريين في اللجنة أحبطوا المحاولة الخميس الماضي.ومن غير المرجح أن يحدث هذا الاستدعاء، لأنه سيضرب عمل المترجمين في الخارجية في مقتل، باعتبار أن عملهم يقوم على السرية الكاملة.وكانت غروس مترجمة سيدة أميركا الأولى السابقة، لورا بوش، زوجة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، وذلك خلال وجودها في منتجع سوتشي الروسي عام 2008.وعملت أيضاً مترجمة لوزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون خلال زيارته إلى موسكو عام 2017.وتعيش المترجمة المحترفة في شقة بمقاطعة ارلينغتون بولاية فرجينيا، وهي موظفة بالخارجية الأميركية، وبالقطع تجيد اللغة الروسية بطلاقة.