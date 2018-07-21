شاب يُعاني من (متلازمة داون).. صور قاسية لأحدث ضحايا الاعتقال والتنكيل الإسرائيلي

أثبت جيش الاحتلال الإسرائيلي، ألا حدود لإجرامه ولا شروط لضحاياه، كما يُروج للمجتمع الدولي.





حيث نشرت صفحة "فلسطين في الولايات المتحدة" صوراً لاعتداء قوات الاحتلال على الشاب محمد الطويل (30 عاماً) والذي يعاني من متلازمة داون في مدينة الخليل أمس، الجمعة.





وذكرت الصفحة، أن الجنود قاموا بكسر ذراعي الشاب ذي الاحتياجات الخاصة أثناء اعتقاله، وقاموا باحتجازه عدة ساعات.





وكان "الطويل" قد اعتقل سابقاً أثناء وقوفه أمام مجمع تجاري وسط مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، خلال الاحتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأصبح أيقونة لقسوة إسرائيل، واستقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي العام الماضي؛ لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي له.













