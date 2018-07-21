بعد الإعلان عن التهدئة.. مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد للمقاومة شرقي غزة





يُشار إلى أن قصف الاحتلال، جاء بعد ساعات قليلة من إعلان التهدئة مع المقاومة الفلسطينية بجهود مصرية.

وتحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلي بشكل مكثف في هذه الأثناء في مناطق عدة من أجواء قطاع غزة.