بعد الإعلان عن التهدئة.. مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد للمقاومة شرقي غزة
رام الله - دنيا الوطن
قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، السبت، نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، السبت، نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية، أن مدفعية الاحتلال، قصفت بأربعة قذائف مرصداً يعود للمقاومة الفلسطينية في حي الزيتون شرقي غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.
بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "هاجم الجيش الإسرائيلي موقعًا لحركة حماس في شرق قطاع غزة رداً على تسلل عدد من المشتبه بهم من السياج الحدودي".
وتحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلي بشكل مكثف في هذه الأثناء في مناطق عدة من أجواء قطاع غزة.
يُشار إلى أن قصف الاحتلال، جاء بعد ساعات قليلة من إعلان التهدئة مع المقاومة الفلسطينية بجهود مصرية.
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