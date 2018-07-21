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سفير روسي: لا نفاوض إيران على الخروج من سوريا

سفير روسي: لا نفاوض إيران على الخروج من سوريا
رام الله - دنيا الوطن
نفى السفير الروسي في إيران، ليفان جاغاريان، ما يجري تداوله في وسائل إعلام إسرائيلية وغربية، حول وجود توتر بين موسكو وطهران، إثر محاولة روسيا إقناع إيران بسحب قواتها والقوات الموالية لها من سوريا.

وأكد السفير الروسي، وفق ما أوردت صحيفة (القدس العربي)، أن موسكو لا تجري أي مباحثات مع طهران حول انسحاب القوات الإيرانية من الأراضي السورية، لأن النظام السوري هو المخول الوحيد بذلك.

وأضاف: "كيف يمكننا بحث هذا الأمر؟ فقط حكومة بشار الأسد، هي التي تستطيع الحديث في هذه المسألة، والحكومة السورية هي التي عليها حلها، وليس نحن".

وجدد السفير الروسي حرص بلاده على عدم وقوع مواجهة
مسلحة  بين إسرائيل وإيران داخل سوريا، بالقول: "لا يجوز السماح أبداً بوقوع أي صدام مسلح بين هذين البلدين داخل سوريا".

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