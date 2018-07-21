رئيسها مقرب من أردوغان.. شركة تركية تتولى بناء السفارة الأمريكية بالقدس

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (مصراوي): إن شركة ليماك القابضة التركية، والتي يترأسها نهات أوزدمير، المشهور بعلاقته الوثيقة بالرئيس رجب طيب أردوغان، فازت بمناقصة إنشاء السفارة الأمريكية في القدس.





ونقل الموقع، عن شبكة (سي إن إن) الأمريكية، أن الشركة ليست بغريبة عن الشرق الأوسط، كما أن رئيسها نهاد أوزدمير لديه علاقات قوية للغاية بالرئيس رجب طيب أردوغان.



وأوضح الموقع، أن الشركة عملت في عدد كبير من المشاريع بالشرق الأوسط، أبرزها في مصر، مشروع إنشاء مبنى رقم 2 بمطار القاهرة.وأضاف: "لدى المؤسسة التركية فروع عدة، ولكن الشركة الأم تأسست عام 1976، وانبثق عنها بعد ذلك عدد من الشركات، كما تمكنت من شراء كبرى المصانع في العالم".وتابع الموقع المصري: "في 2006؛ كانت الصفقة الأكبر، بشراء مصنع إسمنت غازي عنتاب، ومن ثم الحصول على مصنع أسمنت Ergani".