شؤون فلسطينية

(يديعوت أحرونوت) تنشر تفاصيل مقتل الجندي الإسرائيلي على حدود غزة

(يديعوت أحرونوت) تنشر تفاصيل مقتل الجندي الإسرائيلي على حدود غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي على حدود قطاع غزة، أمس الجمعة.

وقالت الصحيفة، إن جندياً إسرائيلياً قتل جنوب قطاع غزة بنيران قناص فلسطيني، وهو الجندي الإسرائيلي الأول الذي يقتل على حدود قطاع منذ نهاية عدوان 2014 على قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن الجندي الإسرائيلي قتل خلال دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، وفي أعقاب ذلك، وفي تبادل إطلاق النار قتل أربعة عناصر من كتائب عز الدين القسام.

وفي تفاصيل إضافية عن مقتل جندي جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت الصحيفة: إن الجندي الإسرائيلي الذي قتل كان يرتدي سترة واقية، وقتل برصاصة قناص من قطاع غزة أصابته في الصدر، في البداية وُصف بأنه جريح في حالة الخطر، واستُدعيت مروحية لنقله، إلا أن الطاقم الطبي، أعلن موته في الميدان.

أخبار ذات صلة

الأحمد: ما نشرته حماس عن المقترحات المصرية لا أساس له من الصحة

الأحمد: ما نشرته حماس عن المقترحات المصرية لا أساس له من الصحة

مسؤول أممي: ندعو الاطراف للامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تُقوض حل الدولتين

مسؤول أممي: ندعو الاطراف للامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تُقوض حل الدولتين

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 60 هدفاً في القطاع منها ثلاثة مقرات لحماس

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 60 هدفاً في القطاع منها ثلاثة مقرات لحماس

الاعتراف بإسرائيل مقابل تحسين الوضع بغزة.. مقترح أمريكي جديد لحركة حماس

الاعتراف بإسرائيل مقابل تحسين الوضع بغزة.. مقترح أمريكي جديد لحركة حماس

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

السبت: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

السبت: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

بجهود أُممية ومصرية.. العودة لتفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

بجهود أُممية ومصرية.. العودة لتفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

شاهد: لحظة استهداف موقع قرب مدينة ملاهي جنوب القطاع وهلع الأطفال والنساء

شاهد: لحظة استهداف موقع قرب مدينة ملاهي جنوب القطاع وهلع الأطفال والنساء

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 60 هدفاً في القطاع منها ثلاثة مقرات لحماس

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 60 هدفاً في القطاع منها ثلاثة مقرات لحماس

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

السبت: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

السبت: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

(فتح) تنفي رفضها للورقة المصرية وتؤكد: وفد يزور القاهرة الأيام المقبلة

(فتح) تنفي رفضها للورقة المصرية وتؤكد: وفد يزور القاهرة الأيام المقبلة

شاهد: لحظة إسعاف الجندي الإسرائيلي على حدود غزة

شاهد: لحظة إسعاف الجندي الإسرائيلي على حدود غزة

حماس: المقاومة سترُد على قصف مواقعها بغزة وعلى إسرائيل تحمل العواقب

حماس: المقاومة سترُد على قصف مواقعها بغزة وعلى إسرائيل تحمل العواقب

ليبرمان رداً على ملادينوف: سنرد بقسوة وستكون المسؤولية على حركة حماس

ليبرمان رداً على ملادينوف: سنرد بقسوة وستكون المسؤولية على حركة حماس

فتح: العدوان الإسرائيلي المُبيت ضد شعبنا سيُهزم على صخرة صموده

فتح: العدوان الإسرائيلي المُبيت ضد شعبنا سيُهزم على صخرة صموده

منوعات

تارا عماد: لم أخطب.. وهذا سرّ ارتباطي بمحمد إمام

تارا عماد: لم أخطب.. وهذا سرّ ارتباطي بمحمد إمام

لن تصدقوا من هي هذه النجمة العربية قبل عمليات التجميل

لن تصدقوا من هي هذه النجمة العربية قبل عمليات التجميل

سيرين عبد النور تصدم الجمهور بالشعر الأصفر الفاقع

سيرين عبد النور تصدم الجمهور بالشعر الأصفر الفاقع

جميل راتب في العناية المركزة بعدما فقد صوته.. وهذا وضعه

جميل راتب في العناية المركزة بعدما فقد صوته.. وهذا وضعه

معلومات صادمة تنشر للمرّة الأولى.. السبب الحقيقي لطلاق مي سليم ووليد فواز

معلومات صادمة تنشر للمرّة الأولى.. السبب الحقيقي لطلاق مي سليم ووليد فواز

هيفا وهبي تنشر صورة بـ&#34;البيبي دول&#34;.. وتمنع التعليقات لتختصر

هيفا وهبي تنشر صورة بـ"البيبي دول".. وتمنع التعليقات لتختصر

قضية ابن قمر تعود من جديد بسبب صورة..هل اعترف جمال مروان بأبوته؟

قضية ابن قمر تعود من جديد بسبب صورة..هل اعترف جمال مروان بأبوته؟

نجم &#34;باب الحارة&#34; وصديق تيم حسن المقرّب يعلن خطوبته.. من العروس؟

نجم "باب الحارة" وصديق تيم حسن المقرّب يعلن خطوبته.. من العروس؟

شيماء سيف تكشف كواليس أول لقاء مع حماتها

شيماء سيف تكشف كواليس أول لقاء مع حماتها

شاهد أول ظهور لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري بعد قضاء شهر العسل

شاهد أول ظهور لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري بعد قضاء شهر العسل

عربي

سفير روسي: لا نفاوض إيران على الخروج من سوريا

سفير روسي: لا نفاوض إيران على الخروج من سوريا

مصرع 26 مدنياً بغارات استهدفت تنظيم الدولة بدرعا السورية

مصرع 26 مدنياً بغارات استهدفت تنظيم الدولة بدرعا السورية

قتيلان في مظاهرات بالعاصمة العراقية بغداد

قتيلان في مظاهرات بالعاصمة العراقية بغداد

وزير سوداني: النزاع حول حلايب لن يكون سببًا لتوتر العلاقة مع مصر

وزير سوداني: النزاع حول حلايب لن يكون سببًا لتوتر العلاقة مع مصر