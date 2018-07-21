(يديعوت أحرونوت) تنشر تفاصيل مقتل الجندي الإسرائيلي على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطن

نشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي على حدود قطاع غزة، أمس الجمعة.







وقالت الصحيفة، إن جندياً إسرائيلياً قتل جنوب قطاع غزة بنيران قناص فلسطيني، وهو الجندي الإسرائيلي الأول الذي يقتل على حدود قطاع منذ نهاية عدوان 2014 على قطاع غزة.



وأوضحت الصحيفة، أن الجندي الإسرائيلي قتل خلال دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، وفي أعقاب ذلك، وفي تبادل إطلاق النار قتل أربعة عناصر من كتائب عز الدين القسام.وفي تفاصيل إضافية عن مقتل جندي جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت الصحيفة: إن الجندي الإسرائيلي الذي قتل كان يرتدي سترة واقية، وقتل برصاصة قناص من قطاع غزة أصابته في الصدر، في البداية وُصف بأنه جريح في حالة الخطر، واستُدعيت مروحية لنقله، إلا أن الطاقم الطبي، أعلن موته في الميدان.