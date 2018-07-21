الأحمد: ما نشرته حماس عن المقترحات المصرية لا أساس له من الصحة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد: إن ما نشرته حركة (حماس) حول المقترحات المصرية للمصالحة الفلسطينية لا أساس له من الصحة، لافتاً إلى أن حركته ستسلم الرد النهائي لمصر خلال اليومين المقبلين.



وأشار الأحمد، إلى أن الهدف من نشر هذه التسريبات هو إثارة الرأي العام الفلسطيني، وتفجير المقترحات المصرية قبل أن تولد، مشدداً على أنه لم يتم حتى اللحظة الاتفاق على المقترحات المصرية للمصالحة.





وبين الأحمد، أن وفد من حركة (فتح) سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال يومين؛ لتسليم التصور النهائي لهذه المقترحات.

وأوضح الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، السبت، أن ما قدمته مصر مشروع مقترحات لآليات تنفيذ اتفاق المصالحة، وليس ورقة نهائية، مشيراً إلى أن ما سربته حركة حماس وتحديداً ما جاء على لسان عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق لا أساس له من الصحة.وتابع: "خلال يومين سنتوجه إلى القاهرة، لتسليم تصور حركة فتح النهائي حول تلك المقترحات والاتفاق مع الأشقاء في مصر على مناقشة المقترحات، وبعدها ستقوم مصر بمناقشتها مع حركة حماس، وإذا تم الاتفاق، سيكون هناك لقاء ثنائي لإعلان الاتفاق".وبين الأحمد، أن الجانب المصري طالب حركتي فتح وحماس بعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، بهدف التحرك بهدوء وخلق أجواء إيجابية لبلورة مقترحات بصيغة نهائية.