مصرع 26 مدنياً بغارات استهدفت تنظيم الدولة بدرعا السورية

رام الله - دنيا الوطنلقي 26 مدنياً مصرعهم أمس الجمعة، في قصف جوي عنيف، استهدف جيباً، يسيطر عليه تنظيم الدولة في محافظة درعا جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة (فرانس برس): "إن "طائرات حربية روسية وسورية، استهدفت الجيب الواقع تحت سيطرة فصيل مبايع لتنظيم الدولة في ريف درعا الجنوبي الغربي، ما أسفر عن مقتل 26 مدنياً بينهم 11 طفلاً".وأفاد المرصد، أن مئات الغارات الجوية والبراميل المتفجرة استهدفت منطقة (حوض اليرموك) التي يسيطر عليها (فصيل خالد بن الوليد).وطال القصف بلدات وقرى عدة، بينها تسيل وحيط وسحم الجولان والشجرة، وفق المرصد الذي رجح أن ترتفع حصيلة القتلى بسبب وجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.وتسبّب القصف المتواصل، بحسب المصدر ذاته، بدمار كبير في البنى التحتية، وتدمير أحياء بأكملها.وبعد استعادتها أكثر من 90% من محافظة درعا إثر عملية عسكرية واتفاق تسوية، لم يعد أمام قوات النظام السوري سوى الجيب الواقع تحت سيطرة التنظيم المتطرف؛ لتستعيد كامل المحافظة.