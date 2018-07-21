ماكرون يفصل حارسه الشخصي بسبب اعتدائه على مُحتج فرنسي

قرر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، فصل الحارس الشخصي له، وذلك بعد أن شوهد في تسجيل مصور، وهو يضرب محتجاً في الأول من أيار/ مايو، حيث ظهرت حقائق جديدة بشأن المخالفة المزعومة، بحسب ما قاله مكتب ماكرون.





رام الله - دنيا الوطنوأفاد بيان صدر عن مكتب الإدعاء، أن الشرطة استجوبت الرجل، أول أمس الخميس، فيما يتصل بالواقعة، بحسب ما جاء على موقع (العربية).وتعرض ماكرون لانتقادات بعد أن كشفت صحيفة (لو موند) أن مكتبه أوقف الحارس الشخصي لفترة قصيرة عن العمل، لأنه ضرب محتجاً، ولأنه انتحل صفة ضابط شرطة قبل نحو ثلاثة أشهر.وقال مسؤول في قصر الرئاسة لوكالة (رويترز): "أحيط الرئيس علماً بحقائق جديدة قد تمثل جنحة ارتكبها ألكسندر بينالا"، مضيفاً: "نتيجة لذلك قررت الرئاسة أن تبدأ بإجراءات فصله".وفي مقطع الفيديو، يظهر رجل يرتدي خوذة وشعار تعريف الشرطة، وهو يجر امرأة بعيداً ثم يضرب متظاهراً يوم الأول من مايو/ أيار، وجرى التعرف عليه في وقت لاحق بأنه أحد موظفي الرئاسة الفرنسية.وهيمنت الواقعة المثيرة للجدل على التغطية الإعلامية في فرنسا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما انتقد زعماء المعارضة ماكرون؛ لأنه لم يفصل الرجل على الفور والتزم الصمت.