أمريكا تتهم إيران بالتخطيط لهجمات إلكترونية على الدول الغربية

بمهاجمة آلاف الشبكات الكهربائية، وأنظمة إمدادات المياه، وشركات التكنولوجيا ومرافق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى في أوروبا، وسط توقعات بأن هجمات مماثلة، يمكن أن تُرتكب أيضاً ضد دول في الشرق الأوسط.



ووفقاً لمصادر القناة، حذرت السلطات الأمريكية الدول الحليفة، من إمكانية الهجمات الإلكترونية من قبل إيران، وبدأت تقوية أنظمة الدفاع الخاصة بها، بالإضافة إلى ذلك، يناقش المسؤولون إمكانية القيام بضربة وقائية أو انتقامية ضد المنظومات الإيرانية، في حين ترى المصادر، أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر التهديد حتمياً.



ونفى على رضا مير يوسفي، المتحدث باسم البعثة الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة، المعلومات حول الهجوم الوشيك، قائلاً إن التقارير حول هذه الشكوك تبدو استفزازية، ووفقاً له، فإن الولايات المتحدة، تريد تبرير الهجوم الإلكتروني ضد إيران بهذه الطريقة، كما رفض ممثلو مجلس الأمن القومي الأمريكي، التعليق على هذه المعلومات.

رام الله - دنيا الوطنذكرت مصادر في الإدارة الأمريكية، اليوم السبت، أن إيران أعدت أسلحة إلكترونية؛ لشن هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للولايات المتحدة، والدول الأوروبية، والشركات الخاصة.وأفادت قناة (إن بي سي) التليفزيونية، نقلاً عن تلك المصادر، بأن إيران اتخذت الإجراءات اللازمة التي ستسمح لقراصنتها