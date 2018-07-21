مذيع أفريقي يستفز سفير فرنسا في واشنطن بتعليقه على فوز المنتخب.. وخطاب كامل للرد

"أفريقيا فازت بكأس العالم"، عبارة رددها المذيع الجنوب أفريقي الأصل تريفور نوح عبر برنامجه الكوميدي الأمريكي الشهير "The Daily show"، أثارت غضب السفير الفرنسي في واشنطن.



وكان نوح قد قال خلال حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الذي يذاع على قناة (كوميدي سنترال): "أفهم أن عليهم القول إن الفريق الفرنسي هو الفائز. لكن انظر لهؤلاء الرجال.. فأنتم لا تكتسبون لون البشرة هذا بمجرد التجول في جنوب فرنسا يا أصدقائي".



يذكر أن هناك 15 من أفراد الفريق الفرنسي من أصل 23 لاعباً ينحدرون من أصول أفريقية تمتد من الكاميرون إلى الكونغو ومالي، غير أن اثنين فقط منهم ولدا في أفريقيا وجاءا إلى فرنسا في طفولتهما المبكرة.



وكتب السفير الفرنسي جيرار أرو على حساب السفارة الفرنسية عبر تويتر رداًً على نوح بخطاب كامل نشر نسخةً منه :"بوصف (الفريق) بأنه فريق أفريقيا يبدو أنك تنكر عليه أنه فرنسي. هذا، حتى على سبيل المزاح، يعطي شرعية للفكر القائل بأن بياض البشرة هو السمة الوحيدة التي يعرف بها الفرنسي".



وقرأ نوح خطاب الرئيس خلال برنامجه ليرد عليه مباشرة قائلا: "عندما أقول أفارقة لا أقول ذلك لأنكر عليهم فرنسيتهم بل أقوله لأؤكد أنهم أفارقة مثلي".



