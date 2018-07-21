وزير سوداني: النزاع حول حلايب لن يكون سببًا لتوتر العلاقة مع مصر

الدرديري محمد أحمد،





وقال: "إن البحث عن الحلول، سيكون في إطار التوجه العام الجديد في العلاقة"، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لشبكة (الشروق) السودانية.



وأكد الدرديري في تصريحات لصحيفة (الشروق)، عزم الرئيسين عمر البشير، وعبد الفتاح السيسي، على حل كل القضايا الخلافية، والمضي بالتعاون إلى أبعد مدى، مشيراً إلى جديتهما في تنفيذ كل الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين البلدين.



وقال: "إن هناك اتفاقاً على حل الملفات الشائكة بإرادة الأطراف وعدم العمل على توتر الأجواء، وترك المعارك الإعلامية".



وأضاف: "إن هناك توجهاً على ألا تكون الخلافات الحدودية وغيرها من الملفات الشائكة سبباً في توتر الأجواء وإغفال الإيجابيات والملفات والقضايا المتفق حولها، مشيراً إلى التوجيهات الرئاسية بإزالة كل العوائق أمام اللجان المشتركة في البلدين لتنفيذ كل الاتفاقيات".



وكشف الدرديري، عن زيارة للنائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء، للقاهرة نهاية آب/ أغسطس المقبل.



وحول تأجيل توقيع اتفاق السلام بجنوب السودان، إلى الخميس المقبل، أوضح الدرديري، أن التأجيل تم استجابة لطلب حكومة جنوب السودان، وإتاحة الفرصة لمزيد من التشاور حول ملاحظاتها.



وقال: "إن الأطراف الجنوبية- حتى الآن- أكدت التزامها بالتوقيع، ونأمل أن يتم التوقيع على الاتفاق في الوقت المحدد في الـ 26 من تموز/ يوليو الجاري".

رام الله - دنيا الوطنكشفوزير الخارجية السوداني، عن اتفاق يتمثل في ألا يكون النزاع الحدودي حول مثلث حلايب، سبباً في توتر العلاقات بين السودان ومصر.